Lejla und Matthias Höhn feiern ihre islamische Trauung

Im Juli des vergangenen Jahres überraschten die Influencer Matthias Höhn (29) und seine Partnerin Lejla mit tollen Nachrichten: In einer romantischen Zeremonie hatten sie sich das Jawort gegeben. Mittlerweile sind die werdenden Eltern bereits seit über einem Jahr verheiratet. Doch ihre Liebe besiegeln sie nun erneut. Wie das Paar auf Instagram teilt, haben sie islamisch geheiratet. Auf Fotos der Zeremonie strahlen die beiden in traditionellen Outfits überglücklich in die Kamera und präsentieren stolz ihre Eheringe.

In den Kommentaren des Beitrags beglückwünschen zahlreiche Fans das frischvermählte Paar zur islamischen Trauung. Besonders Lejla erhält für ihr traditionelles Outfit von den Followern zahlreiche Komplimente. "Lejla, das sieht so hübsch aus", schreibt eine Userin begeistert. Auch eine weitere Nutzerin merkt an: "Lejla war ja schon immer hübsch, aber seit der Schwangerschaft hat sie so einen Glow im Gesicht." Die Influencerin ist nämlich derzeit hochschwanger und darf sich auf einen kleinen Jungen freuen.

Auch der Name des Babys ist längst kein Geheimnis mehr. Schon vor zwei Monaten verriet das Paar auf Instagram, wie sein Sohn heißen soll. Mit einem unterhaltsamen Clip und musikalischer Untermalung präsentierten die beiden den Namen ihres ungeborenen Sohnes: Zayn-Malik. In weißen Wolken schwebte der Name am Ende des Videos auf und sorgte für viel Begeisterung bei den Fans. "Oh mein Gott, schöner Name", schrieb ein Follower damals begeistert.

