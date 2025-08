Diese Frau macht Witwer von Tina Turner wieder glücklich

Erwin Bach (69), der langjährige Lebensgefährte und Ehemann von Tina Turner (†83), hat zwei Jahre nach dem Tod der Rock-Ikone wieder das Glück gefunden. Der 69-jährige Musikproduzent liebt Christina Anna Sandel de Labouchère, eine 61-jährige Millionärin und Philanthropin. Wie aus dem Umfeld von Erwin bestätigt wurde, wohnen die gebürtige US-Amerikanerin und der Schweizer in Lauenen bei Gstaad. Ihre Beziehung hielten die beiden bislang geheim, doch nun erklärte Erwin gegenüber Blick: "Ich bin dankbar für die neue Liebe."

Erwin und Christina teilen eine tragische Gemeinsamkeit, denn auch sie hat im Jahr 2023 ihren Ehepartner verloren. Ihr Mann, Pierre de Labouchère, war ein erfolgreicher Manager und ein engagierter Förderer von Kunst und Musik. Nach seinem Tod führt Christina sein kulturelles und philanthropisches Engagement weiter. Sie selbst ist ein bekanntes Gesicht in der Welt der Kunst und regelmäßig auf internationalen Ausstellungen zu finden. Man vermutet, dass sich die beiden über gemeinsame Freunde kennengelernt haben.

In seiner Beziehung zu Tina Turner, die er viele Jahre lang an seiner Seite hatte, fand Erwin stets einen besonderen Halt. Die beiden heirateten 2013 und lebten einen großen Teil ihres Lebens in der Schweiz. Tina Turner hatte stets betont, wie unterstützend ihr Mann sie durch Höhen und Tiefen ihres Lebens begleitete. Dass auch Christina de Labouchère eine starke Frau an seiner Seite sein wird, scheint für Erwin Bach nun wieder ein Lichtblick in seinem Leben zu sein.

Getty Images Tina Turner und Erwin Bach

Getty Images Erwin Bach

Getty Images Tina Turner, Sängerin

