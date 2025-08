Wieder zurück in Haft: Wie geht es krankem Erik Menendez?

Erik Menendez (54) ist zurück in der Richard J. Donovan Correctional Facility in San Diego. In den vergangenen Tagen lag der verurteilte Mörder wegen Nierensteinen im Krankenhaus. Nach einer Operation ist er nun wieder im Gefängnis, wie seine Stieftochter Talia bestätigte. Aus Insiderkreisen heißt es gegenüber ABC News, dass er trotz seiner gesundheitlichen Probleme aktuell stabil sei. Zwar braucht Erik noch eine weitere OP, fürs Erste hat ihn aber der harte Alltag hinter Gittern wieder. Möglicherweise konnte der 54-Jährige mit seinem Krankenhausaufenthalt aber schon mal etwas Luft nach Freiheit schnuppern. In wenigen Wochen soll entschieden werden, ob er und sein Bruder Lyle (57) auf Bewährung entlassen werden.

Im Mai war ihre ursprüngliche Strafe in eine Freiheitsstrafe von 50 Jahren bis lebenslänglich umgewandelt worden. Somit haben sie die Möglichkeit, nach 35 Jahren hinter schwedischen Gardinen auf Bewährung freizukommen. Für den 21. und 22. August ist dazu eine Anhörung geplant. Spätestens am 1. September soll Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom über eine mögliche Bewährung entscheiden. Die Chancen für die beiden Brüder stehen nicht schlecht – es ist aber nicht gesagt, dass sie tatsächlich das Gefängnis verlassen dürfen. Doch sie haben viele Unterstützer: Neben ihrer Familie hoffen auch Fans auf der ganzen Welt, dass sie freikommen. 1989 hatten sie ihre Eltern ermordet – angeblich aus Angst vor weiteren sexuellen Übergriffen durch ihren Vater José.

Ob Erik sich noch vor der Anhörung einer weiteren Operation unterzieht, ist nicht klar. Vor wenigen Tagen hatte seine Frau Tammi sich auf X mit einem Update zu seinem Zustand gemeldet. "Weil Erik im Gefängnis ist, gibt es oft Komplikationen oder Verschiebungen der OPs. Heute muss er die Übelkeit und die Schmerzen aushalten. [...]", erklärte sie. Zuvor hatte Eriks Anwalt Mark Geragos (67) einen Antrag auf einen Hafturlaub gestellt – dieser wurde jedoch abgelehnt.

Instagram / seterikmenendezfree Erik Menendez und seine Stieftochter Talia

Getty Images Lyle und Erik Menendez im August 1991

Instagram / seterikmenendezfree Erik Menendez und andere Strafgefangene im Juni 2025