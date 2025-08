Intime Beichte: Mit so vielen Männern hatte Anne Wünsche Sex

Anne Wünsche (33) plaudert aus dem Nähkästchen. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hat in einem Interview mit BestFans einige Details aus ihrem Liebesleben preisgegeben. So gab sie zu, dass sie mit "zwischen 30 und 40" Männern im Bett gewesen sei und nichts daran auszusetzen hätte: "Das gehört für mich einfach dazu. Ich schäme mich nicht dafür." Besonders in den Phasen, in denen sie keine Beziehung hatte, habe sie sich ausgelebt. Doch auch während ihrer acht Jahre dauernden Beziehung zu Henning Merten (35) kam es zu einem Fehltritt, der nicht spurlos an ihr vorbeiging: Trotz Verlobung ging sie fremd, wurde von der Affäre schwanger und entschied sich für eine Abtreibung.

Nach dem turbulenten Ende dieser Beziehung scheint sie ihr Glück bei Karim (36) gefunden zu haben, sogar nachdem ihre Romanze zeitweise auf Eis lag. Heute sind die beiden wieder vereint und genießen ihr Liebesleben trotz der Herausforderungen des Alltags mit drei Kindern. Dennoch träumt die Content Creatorin davon, mit ihrem Partner mehr Spontaneität in ihre Zweisamkeit zu bringen: "Ich hätte Lust, mit ihm ganz spontan am Strand oder auf einem Boot Sex zu haben."

Ihre Offenheit lebt Anne auch auf Plattformen wie OnlyFans aus, wo sie gegen Geld erotische Fotos und Videos anbietet. Wie sie bereits zuvor im Interview mit BestFans verriet, sei die Bezahlung für sie aber gar nicht die Hauptmotivation gewesen, sondern vielmehr die Möglichkeit, über ihr eigenes Leben und ihren Körper zu bestimmen. "Ich hatte einfach keine Lust mehr, in irgendwelche Schubladen zu passen oder auf Menschen zu hören, die keinen echten Platz in meinem Leben haben", betonte sie. Bereits mit ihrem ersten Bild sorgte sie für Aufsehen – und für einen ordentlichen Geldregen. Innerhalb von nur 24 Stunden verdiente sie damit über 30.000 Euro.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin