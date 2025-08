"Meine Welt": Farina Opokus Tochter feiert 3. Geburtstag

Im August 2022 hielt Farina Opoku (34) erstmals ihre kleine Tochter auf dem Arm. Und ruckzuck sind drei Jahre vergangen – heute feiert Nola bereits ihren dritten Geburtstag. In ihrer Instagram-Story gibt die Influencerin einen kleinen Einblick in den Geburtstagsmorgen ihres Nachwuchses. Auf einigen Fotos ist Nola mit bunten Ballons sowie einer übergroßen Drei zu sehen. "Unser Engel wird heute drei", schreibt Farina zu den süßen Aufnahmen – zudem betitelt sie ihre Tochter als "meine Welt".

Farinas frisches Glück vom Mamasein wurde 2022 aber überschattet. Ihr Ehemann DJ Jeezy ging ihr damals fremd und sie trennten sich vorübergehend. "Da dachte ich, die Sache ist zu Ende. [...] Weil da eben auch unsere Tochter mit im Spiel war. Vorher waren es nur wir zwei, aber sobald es dann eine dritte Person betrifft. Da bin ich einfach eine Löwenmama und da habe ich dann gesagt, bis hierhin und nicht weiter", berichtete die 34-Jährige ehrlich in dem Podcast "THE LOBBY by DR MARY". Inzwischen haben sich die beiden aber wieder zusammengerauft – auch für Töchterchen Nola.

Nolas Geburtstag wird sicherlich heute gebührend gefeiert. Ihre Tochter ist Farinas ganzer Stolz und scheint ihr mehr als genug zu sein – denn ein zweites Kind ist wohl nicht geplant. Im Rahmen einer Fragerunde auf Social Media antwortete die Bloggerin zum Thema weiteres Baby vor wenigen Tagen: "Im Moment nicht." Sie fühle sich mit Nola rundum gesegnet – die Kleine sei in so vielen Dingen "unglaublich unkompliziert."

Anzeige Anzeige

Instagram / DHp1uzJsi5C Farina Opoku mit ihrer Tochter Nola, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / farinaopoku Farina Opokus Tochter Nola im August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / farinaopoku Farina Opokus Tochter Nola im August 2025