MS-erkrankte Christina Applegate brauchte Notfall-CT

Die Schauspielerin Christina Applegate (53) befindet sich derzeit im Krankenhaus in Los Angeles. Grund dafür ist eine äußerst schmerzhafte Nierenentzündung, die sich auf beide Nieren ausgebreitet hat. In ihrem Podcast "MeSsy" berichtete sie mit ihrer Kollegin Jamie-Lynn Sigler (44), dass sie mitten in der Nacht ins Krankenhaus gebracht wurde und dort einen Notfall-CT benötigte. "Ich hatte so starke Schmerzen, dass ich schrie", erzählte die 53-Jährige. Seitdem wird sie mit Antibiotika behandelt und gibt Entwarnung: "Alles wird wieder gut." Ihre Familie besuchte sie bereits an ihrem Krankenbett.

Christina erklärte im Podcast, dass die Beschwerden bereits während einer Reise nach Europa begonnen hatten. Sie habe sich zunehmend schlechter gefühlt und musste sich immer wieder hinlegen, um sich auszuruhen. Auch während ihres elfstündigen Rückflugs in die USA verschlimmerte sich ihr Zustand. Zu Hause angekommen, wollte sie das Krankenhaus nicht früher verlassen, als eine klare Diagnose vorlag. Letztendlich stellte sich heraus, dass die Entzündung beide Nieren betraf und eine schnelle medizinische Versorgung notwendig war.

Seit ihrer MS-Diagnose im Jahr 2021 hat Christina viele Herausforderungen gemeistert. Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Kelly Bundy in "Eine schrecklich nette Familie" bekannt wurde, gibt offen zu, dass die Erkrankung ihren Alltag erheblich einschränkt. Sie verlässt ihr Haus kaum noch und kämpft täglich mit den Auswirkungen. Trotz allem findet sie Halt in ihrer Familie, vor allem bei ihrer Tochter Sadie, die ihr in den schwierigsten Momenten Kraft gibt. Sadies Unterstützung ist für sie ein wichtiger Anker inmitten der gesundheitlichen Belastungen.

Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin

Getty Images Christina Applegate im Januar 2023

Getty Images Christina Applegate und Sadie Grace LeNoble, Februar 2023