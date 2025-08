Zu verwöhnt? Prinz George verlangte Sonderessen auf Jacht

Auch für die britischen Königskinder sind gerade Sommerferien angesagt. Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) sollen einen Teil davon zusammen mit ihren drei Kindern auf einer Jacht nahe den griechischen Inseln verbracht haben. Und an Bord soll ihr ältester Sohn Prinz George (12) einen ganz speziellen Wunsch geäußert haben, der das Personal vor eine echte Herausforderung stellte. Laut Daily Mail soll der britische Thronfolger große Lust auf McDonald's gehabt haben – deshalb sei extra ein Beiboot nach Zakynthos losgeschickt worden. Die griechische Insel ist eine der wenigen, auf der es die Fast-Food-Kette gibt.

Was genau George von McDonald's verlangte und ob sein Wunsch letztlich erfüllt werden konnte, bleibt bisher ein gut gehütetes Geheimnis. Insider berichten aber, dass das Personal alles daran setzte, um den 12-Jährigen zufriedenzustellen. Wie es sich für einen richtigen, zukünftigen König gehört, weiß er also jetzt bereits ganz genau, was er will. Denn George soll sich seiner großen Aufgabe und seines Status bewusst sein. "Die Krönung gab dem jungen Prinzen das Wissen, dass auch er eines Tages in einer Krönungszeremonie gekrönt werden würde. George ist vielleicht ein 12-jähriger Schuljunge, der Sport liebt, aber er ist sich seiner Zukunft ganz sicher bewusst", erklärte die Royal-Expertin Marlene Koenig gegenüber Us Weekly.

Am 22. Juli feierte George seinen 12. Geburtstag. Der Ehrentag brachte eine Veränderung für ihn mit sich: Der junge Prinz darf künftig nicht mehr mit seiner Familie fliegen. Dahinter steckt das royale Protokoll: George steht als Erstgeborener in der Thronfolge hinter seinem Vater William – ein mögliches Flugzeugunglück könnte somit gleich zwei Thronfolger betreffen. Der britische Königspalast möchte das unbedingt verhindern. Die Regelung ist aber nicht neu, sondern existiert bereits seit Jahrzehnten, wie Mirror berichtet.

Getty Images Prinz George im Mai 2025

Getty Images Prinz William und Prinz George

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder im Mai 2025