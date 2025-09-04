Social-Media-Star Rolling Ray ist mit 28 Jahren verstorben

Die Social-Media-Gemeinde trauert um Raymond Harper, besser bekannt als Rolling Ray, den beliebten Influencer und Reality-TV-Star. Ray ist Anfang dieser Woche, kurz vor seinem 29. Geburtstag, gestorben. Seine Mutter, Sazola Nay, bestätigte die traurige Nachricht zu seinem plötzlichen Tod über ihren privaten Facebook-Account. "Mit schwerem, schwerem Herzen muss ich euch mitteilen, dass mein Sohn Ray Ray heimgegangen ist, um beim Herrn zu sein", schrieb sie und bedankte sich bei allen, die Kontakt aufgenommen hatten. Bisher wurden keine Details zur Todesursache bekanntgegeben.

Rolling Ray war bekannt für seine Auftritte in Shows wie MTVs "Catfish: Trolls", "Divorce Court" und der Dating-Serie "Bobby I Love You, Purrr". Der Sender The Zeus Network, mit dem er eng zusammenarbeitete, würdigte ihn in einem emotionalen Instagram-Post: "Dein Lachen, dein Licht und dein liebevoller Geist werden für immer weiterleben. [...] Du warst immer du selbst, schonungslos ehrlich und ohne Kompromisse. Deine ZEUS-Familie liebt dich, dankt dir und wird dich für immer vermissen. Unsere Gedanken und Gebete sind bei deiner Familie."

Rolling Ray, der sich selbst als den "bekanntesten Jungen im Rollstuhl" bezeichnete, wurde sowohl für seinen Mut als auch für seine Offenheit gefeiert. Er war eine Ikone sowohl für die LGBTQ+-Community als auch für Menschen mit Behinderungen. Seine unverblümte Art und seine Fähigkeit, Licht und Lachen in das Leben vieler Menschen zu bringen, machten ihn zu einer herausragenden Persönlichkeit in der Social-Media-Welt. Während seine Familie und Nahestehende um ihn trauern, bleiben seine inspirierenden Beiträge und seine lebendige Präsenz in Erinnerungen lebendig.

Getty Images Rolling Ray, August 2022

Instagram / iamrollingray iamrollingray, November 2023

