Pikant: Hier lernte Chris Pratt seine Katherine kennen

Chris Pratt (46) hat offenbart, an welchem besonderen Ort er sich Hals über Kopf in seine Ehefrau Katherine Schwarzenegger (35) verliebte: Der Treffpunkt war ausgerechnet eine Kirche in Hollywood, in der Chris damals seinen Sohn Jack vom Kinderprogramm abholen wollte. Beinahe schuldbewusst erklärte er im Interview bei Fox & Friends: "Ich weiß, dass man in der Kirche eigentlich nicht nach Mädels schauen soll, aber ich bin auch nur ein Mensch." Chris fügte hinzu, dass er und Jack Katherine quasi gleichzeitig begegneten – ein Moment, der den Beginn einer besonderen Liebesgeschichte markierte.

Chris, der Jack aus seiner früheren Ehe mit Schauspielerin Anna Faris (49) hat, lebt heute ein glückliches Familienleben mit Katherine und ihren drei gemeinsamen Kindern: den Töchtern Lyla Maria und Eloise Christina sowie dem jüngsten Sohn Ford Fitzgerald. Mit Anna, von der er sich 2017 trennte, pflegt er nach wie vor ein harmonisches Verhältnis. Beide teilen sich das Sorgerecht für Jack und setzen auf ein respektvolles Miteinander als Patchwork-Familie. Anna erklärte 2022 gegenüber People: "Wir kommen uns alle immer näher, und ich schätze das sehr."

Katherine und Chris, die 2019 heirateten, teilen nicht nur ihre Liebe füreinander, sondern auch ihre Wertschätzung für ein großes Familienleben. Katherine stammt selbst aus einer Großfamilie und schwärmte bereits in einem früheren Interview davon, wie inspirierend ihre Mutter Maria als Vorbild für sie sei. Chris wiederum ist bekannt für seine humorvolle Art und zeigte sich in einem Interview bei TODAY über beide Ohren verliebt in den jüngsten Familienzuwachs: "Ford hat diese riesigen, wunderschönen blauen Augen und ist einfach etwas Besonderes", schwärmte er.

Getty Images Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger im April 2023

IMAGO / APress Anna Faris und Chris Pratt mit ihrem gemeinsamen Sohn Jack, 2017

Getty Images Katherine Schwarzenegger mit Chris Pratt bei der Premiere von "Guardians of the Galaxy Vol. 3"