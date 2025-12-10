Michael Duartes Tod wurde offiziell als Mord eingestuft

Michael Duarte, der Food-Influencer, der durch seinen Social-Media-Handle "FoodWithBearHands" bekannt wurde, ist am 8. November bei einem Polizeieinsatz in Texas ums Leben gekommen. Die Gerichtsmedizin von Bexar County hat jetzt bestätigt, dass die Todesart offiziell als Tötungsdelikt eingestuft wurde. Michael starb infolge einer Schussverletzung nach einem längeren Vorfall mit der Polizei in Castroville, Texas. Das berichtet das US Magazin. Der Vorfall ereignete sich nur wenige Tage nach dem neunten Hochzeitstag mit seiner Frau Jessica. Er hinterlässt außerdem seine sechsjährige Tochter Oakley.

Die Polizei war wegen eines Notrufs alarmiert worden, der einen Mann mit einem Messer beschrieb, der sich auffällig verhielt. Zeugenaussagen zufolge eskalierte die Situation, und Michael wurde von den Beamten mehrfach aufgefordert, sich auf den Boden zu legen. Laut einer Nachbarin sowie einer weiteren Zeugin eskalierte die Situation, als Michael auf einen Polizisten zustürmte und dabei rief: "Ich bringe dich um." Dies führte schließlich dazu, dass ein Polizist zweimal auf ihn feuerte. Trotz medizinischer Erstversorgung verstarb Michael später im Krankenhaus. Der Food-Influencer war für ein Barbecue-Festival in der Gegend und hielt sich dort auf dem Grundstück in einem Zelt auf.

Michael Duarte hatte mit seinen Food-Videos auf Social Media eine enorme Reichweite erzielt und war für seine unkonventionellen Ideen bekannt. Unter dem Namen "FoodWithBearHands" hatte er Millionen von Fans begeistert. Sein Tod stellt eine tragische Wendung dar, die seine Fangemeinde und Familie gleichermaßen erschüttert hat. In der Vergangenheit hatte sich Michael wiederholt als Familienmensch gezeigt und in Interviews die enge Bindung zu seiner Frau Jessica betont. Auch Tochter Oakley spielte eine entscheidende Rolle in seinem Leben, wie er mehrfach auf seinen Social-Media-Kanälen glaubhaft darstellte.

Instagram / foodwithbearhands Jessica und Michael Duarte

Instagram / jessicaleeduarte Michael Duarte, Juni 2021

Instagram / foodwithbearhands Michael Duarte, seine Frau Jessica und seine Tochter Oakley im Jahr 2021