Böse: Simone und Sophia Thomalla heftiger Kritik ausgesetzt

Nach der kürzlichen "Ein Herz für Kinder"-Gala stehen Simone Thomalla (60) und ihre Tochter Sophia Thomalla (36) im Mittelpunkt eines hitzigen Kommentargewitters auf Instagram. Ursache ist ein gemeinsames Selfie, das die Schauspielerin Simone auf ihrem Profil gepostet hatte. Darauf sind die beiden Frauen eng aneinandergeschmiegt und perfekt gestylt zu sehen, Sophia in einer schwarzen Satinrobe, Simone in einem bordeauxroten Dress. Doch statt Anerkennung für ihr Engagement bei der Benefizveranstaltung, an der sie teilnahmen, hagelte es Kritik für ihren Look. Kommentare wie "Wer hat den beiden so eine schreckliche Frisur verpasst?" und "Ohne Filter wäre es schöner gewesen" waren zahlreich. Ein besonders harscher Nutzer ging sogar so weit, das Duo als "Aliens" zu bezeichnen.

Doch nicht alle Follower äußerten sich abfällig. Zwischen den teils bissigen Bemerkungen zeigten einige Fans Solidarität und kritisierten die Angriffe scharf. "Wann ist die Gesellschaft so negativ geworden?", schrieb eine Nutzerin, während eine andere kommentierte, dass man lieber schweigen solle, wenn man nichts Nettes zu sagen habe. Diese Aussagen erhielten viel Zustimmung, doch der kontroverse Online-Diskurs über das Selfie zeigt, wie schnell harmlose Beiträge ein unerwartetes Eigenleben entwickeln können.

Die Beziehung von Simone zu ihrer Tochter Sophia war in der Vergangenheit regelmäßig Gesprächsthema. Die Schauspielerin hat sich wiederholt stolz über die Stärke ihrer Tochter geäußert, betonte aber auch die Herausforderungen, die das Loslassen als Mutter mit sich bringt. Sophia, die nicht nur durch ihre schauspielerischen Leistungen, sondern auch durch ihren erfolgreichen Schritt in andere Branchen bekannt ist, sorgte zuletzt auch durch ihre Beziehung mit Tennis-Star Alexander Zverev (28) für Gesprächsstoff in den Medien. Ihr enger Kontakt zu ihrer Mutter bleibt trotz solcher Trubel von Bewunderung und Zusammenhalt geprägt.

Instagram / simonethomalla Simone und Sophia Thomalla im Dezember 2025

Getty Images Simone und Sophia Thomalla

Getty Images Sophia und Simone Thomalla im Dezember 2022