"Miesepeter": Fans genervt von Sam Worthingtons Pokerface

Eigentlich ist es ein Grund zur Freude: Der dritte Teil des gigantischen Avatar-Franchise feierte kürzlich globale Premiere. Im Rahmen der Erstaufführungen reiste der Cast um die ganze Welt, um den Film gebührend zu feiern. Die Darsteller und ihre Gäste strahlten auf den roten Teppichen der großen Metropolen, allen voran die Frau von Hauptdarsteller Sam Worthington (49). Lara Worthington schien hocherfreut, ihren Mann unterstützen zu können und strahlte immer bis über beide Ohren. Neben ihr wirkte Sam hingegen ausgesprochen ernst und wortkarg. Der Darsteller von Jake Sully in der "Avatar"-Reihe glänzte bei den Events in klassischen dunklen Anzügen, doch seine ausdruckslose Miene ließ die Fans aufhorchen.

Dies war nicht das erste Mal, dass der Schauspieler in letzter Zeit mit seiner Reserviertheit die Aufmerksamkeit auf sich zog. Seit Beginn der globalen Pressetour für den neuen "Avatar"-Film sorgte er in den sozialen Medien für Gesprächsstoff. Einige Fans äußerten sich auf X und Instagram genervt und witzelten über seine Haltung. Kommentare wie "Er lächelt nie, der miese Kerl!" oder "Sam der Finsterling, nichts macht ihn glücklich" machten die Runde. Während Lara auf jeder Station der Tour – sei es in Los Angeles, Frankreich oder nun Italien – durch ihre lebendige Präsenz hervorsticht, scheint Sams Ausstrahlung im deutlichen Kontrast dazu zu stehen.

Das Paar, das seit 2014 verheiratet ist und drei gemeinsame Söhne hat, lernte sich einst auf einem Festival in New York kennen. Seitdem zeigt sich die Beziehung der beiden als festes Fundament, trotz Sams zurückhaltender Art in der Öffentlichkeit. Lara, die auch in den sozialen Medien für ihren Sinn für Stil gefeiert wird, nimmt den Rummel offenbar gelassen. Auf die Dynamik des Paares angesprochen, schwärmte sie in einem früheren Interview einmal, dass sie und Sam durch ihre Unterschiede gut zusammenpassen würden. Bleibt zu hoffen, dass Sam seine Fans während der weiteren Tour-Stationen vielleicht doch noch mit einem Lächeln überraschen kann.

Getty Images Sam Worthington bei der Weltpremiere von "Avatar: Fire and Ash" im Dolby Theatre in Hollywood, 2025

Getty Images Sam Worthington und Lara Worthington bei der Europapremiere von "Avatar: Fire And Ash", 2025

Getty Images Sam Worthington und Zoe Saldana bei der Europapremiere von "Avatar: Fire and Ash" in Boulogne-Billancourt, 2025