Motocross-Star Enzo Badenas (17) stirbt bei Trainingsunfall

Die Motocross-Welt steht unter Schock: Enzo Badenas, ein aufstrebendes Talent aus Spanien, ist nach einem schweren Unfall am Sonntag, dem 7. Dezember, ums Leben gekommen. Der erst 17-Jährige erlitt den Unfall laut US Weekly während einer Trainingseinheit auf der Strecke des Red Sand Park im spanischen Castellón. Nur eine Stunde vor der Tragödie teilte der junge Sportler noch ein Video seiner Fahrten in seiner Instagram-Story. Seine Familie gab bekannt, dass seine Aufbahrung heute um 13 Uhr in Gandía stattfinden werde, gefolgt von einer Totenmesse um 18 Uhr.

Enzo hat bereits eine bemerkenswerte Karriere hinter sich. Er war Mitglied des Specialized Centers for Motor Sports Technification und repräsentierte 2022 die spanische Nationalmannschaft. Im selben Jahr gewann er zudem die spanische Meisterschaft in der 85-Kubikzentimeter-Klasse. In einer Stellungnahme drückte das technische Zentrum des Ricardo-Tormo-Kurses seine Trauer aus: "Wir möchten der Familie, Freunden und allen Angehörigen unser tiefstes Mitgefühl aussprechen. Ruhe in Frieden, Enzo."

Persönliche Einblicke aus seinem Leben zeigen jedoch, dass Enzo nicht nur ein begabter Athlet, sondern auch ein liebevoller Sohn war. Nur wenige Tage vor seinem Unfall widmete er seinem Vater einen emotionalen Instagram-Post zu dessen Geburtstag. "Heute ist der Geburtstag einer der wichtigsten Personen in meinem Leben und einer derjenigen, die ich am meisten liebe", schrieb der Motorsportler. Er dankte seinem Vater für Unterstützung und Zusammenhalt: "Wir wissen, was für ein großartiges Team wir sind und wie stark wir zusammen sein können." Enzo erinnerte an schwere und schöne Momente: "Wir hatten schlechte Momente, wie als wir im Krankenhaus waren und beide geweint haben, aber auch viele gute: ein Training glücklich beenden, zur Musik zusammen singen, ein Rennen gut beenden oder aufs Podium steigen." Sein Schlusswort galt der Familie: "Du kannst dir nicht vorstellen, was für ein guter Vater du bist und wie stolz ich auf dich bin. Alles Gute zum Geburtstag, Papa. Ich liebe dich."

Anzeige Anzeige

Instagram / enzobadenas83 Enzo Badenas, Motorcross-Fahrer

Anzeige Anzeige

Instagram / enzobadenas83 Enzo Badenas, April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / enzobadenas83 Enzo Badenas, Motorcross-Fahrer

Anzeige