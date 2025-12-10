Warnung und Co.: Neue Details im Fall um Luigi Mangione

Ein Jahr nach seiner Verhaftung in Altoona, Pennsylvania, wurden am New Yorker Supreme Court jetzt neue Details im Mordfall Luigi Mangione bekannt. Der Social-Media-Star steht unter Verdacht, Brian Thompson, den CEO von UnitedHealthcare, ermordet zu haben. Officer Stephen Fox, der Luigi vor der Festnahme abtastete, berichtete nun von einer ungewöhnlichen Warnung. Laut People Magazine wies Luigi ihn darauf hin, er trage "ein Glas Erdnussbutter" in der Manteltasche. Zudem erzählte Stephen: "Er sagte mir, er habe ein Messer in seiner rechten Hosentasche." Der Vorfall ereignete sich in einem McDonald's, wo Luigi zunächst mit einem gefälschten Ausweis unter falschem Namen auftrat.

Zusätzliche Brisanz brachte die Veröffentlichung von Bodycam-Material, das die erste Begegnung im Restaurant zeigt. In dem Clip ist zu sehen, wie Luigi sich als "Mark Rosario" vorstellt und einen Ausweis vorzeigt. Die Beamten prüfen das Dokument, erkennen es als Fälschung und nehmen Luigi fest, berichtet TMZ. Auf den im Gericht gezeigten Aufnahmen ist außerdem zu hören, wie Officer Stephen Fox beim Blick in den Rucksack ein vollgeladenes Magazin entdeckt, das in eine nasse Unterhose gewickelt wurde. Aus Sorge vor einem möglichen Sprengsatz durchsuchten die Beamten den Rucksack direkt vor Ort. Die Verteidigung hält die Durchsuchung jedoch für illegal und will die Funde – darunter eine Pistole, ein Schalldämpfer und ein Notizbuch – vom Prozess ausschließen lassen.

Der aufgeladene Fall sorgt für großes öffentliches Interesse. Officer Stephen Fox berichtete People Magazine zufolge von einem massiven Medienaufgebot beim Transport ins Gericht. Luigi habe ihn dabei gefragt: "All diese Leute sind wegen eines Massenmörders hier, warum?" Der Angeklagte plädiert auf Landes- und Bundesebene auf nicht schuldig und sitzt aktuell im Metropolitan Detention Center in Brooklyn in Untersuchungshaft. Ein möglicher Prozessbeginn wird nun für 2026 erwartet. Zuvor war eine Sitzung krankheitsbedingt geplatzt, die Anhörungen laufen nun aber weiter. Wie es für Luigi weitergeht, bleibt also offen.

Getty Images Luigi Mangione im Dezember 2024 in Pennsylvania.

Getty Images Luigi Mangione, Februar 2025

Getty Images Luigi Mangione im September 2025 in New York

