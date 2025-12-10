Trotz gemeinsamer Filme: Gwyneth Paltrow erkennt Tom nicht

Eine kuriose Anekdote sorgte kürzlich für Schmunzeln in Hollywood-Kreisen: Während der Verleihung des Sherry Lansing Leadership Awards erlaubte sich Robert Downey Jr., bekannt als Iron Man im Marvel Cinematic Universe (MCU), einen scherzhaften Seitenhieb gegen Schauspielkollegin Gwyneth Paltrow (53). Trotz gemeinsamer Dreharbeiten in insgesamt vier MCU-Filmen schien sich Gwyneth nicht an Tom Holland (29), den beliebten Spiderman-Darsteller, erinnern zu können. "Das ist Spiderman. Der Name seiner Figur ist Peter. Er ist Tom Holland", erklärte Robert laut Hollywood Reporter augenzwinkernd und sorgte für Gelächter unter den Anwesenden.

Gwyneth, die für ihre Rolle als Pepper Potts in den Marvel-Filmen bekannt ist, hat schon in der Vergangenheit angedeutet, dass sie nicht allzu eng mit dem MCU verbunden ist und nicht immer den Überblick über ihre eigenen Filmauftritte hat. Bereits zuvor überraschte sie Fans mit Aussagen, dass sie manche Projekte komplett vergessen habe. Die Tatsache, dass sie ausgerechnet Tom Holland übersehen haben soll, ist besonders bemerkenswert, da der britische Schauspieler seit Jahren als einer der festen Größen im Franchise gilt und vor allem bei den Fans einen besonderen Platz einnimmt.

Für Tom wiederum läuft es sowohl beruflich als auch privat blendend. Der Schauspieler, der seit 2016 die Rolle von Spiderman verkörpert, wird ab dem 30. Juli 2026 endlich wieder in seiner ikonischen Rolle im Film "Spiderman: Brand New Day" auf den Leinwänden zu sehen sein. Neben seiner Arbeit ist Tom auch immer wieder für seinen bodenständigen Charme bekannt. Seine Fans schätzen ihn nicht nur für sein schauspielerisches Können, sondern auch für seine nahbare Art, die ihn trotz des großen Ruhms erfrischend authentisch wirken lässt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Gwyneth Paltrow und Tom Holland

ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin