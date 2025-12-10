Verdächtiges Foto: Zeigt sich Aleks Petrovic hier mit Emmy?

Ein verdächtiges Foto sorgt derzeit für Aufsehen unter den Fans von Aleksandar Petrovic (34) und Emmy Russ (26). Der Reality-TV-Star teilte kürzlich eine Instagram-Story aus einer Shisha-Bar in Dubai. Zu sehen war darin eine Frau, deren Gesicht zwar nicht erkennbar war, die jedoch eine markante Hand mit einem auffälligen Finger-Tattoo präsentierte. Viele Follower glauben, dass es sich um Emmy handeln könnte, da sowohl das Tattoo als auch Details wie die Nägel und ein schwarzes Kleid zu ihr passen. Schnell brodelt die Gerüchteküche: Was läuft zwischen Aleks und Emmy?

Die Spekulationen um eine mögliche Romanze zwischen den beiden kommen zu einem denkbar pikanten Zeitpunkt. Aleks ist momentan in der neuen Staffel von "Temptation Island V.I.P." mit seiner Noch-Verlobten Vanessa Nwattu (25) zu sehen. Während die Fans eifrig rätseln, wie es um ihre Beziehung steht, werfen die neuesten Storys von Aleks Fragen auf. Dass er und Emmy schon früher miteinander in Verbindung gebracht worden waren, macht die Situation umso spannender. Werden sich die beiden bei der TV-Show wirklich trennen oder ist die Beziehung zu Vanessa doch noch intakt? Das bleibt erst einmal unklar.

In den vergangenen Monaten stand besonders Emmy mehrfach im Mittelpunkt der Diskussionen. Während in der Show von Vanessa und Aleks ein vermeintliches Comeback angezeigt wurde, war Emmy bei den Fans weiterhin ein großes Thema. Einige halten das Timing der Gerüchte für auffällig – schließlich hatte Emmy keine Scheu gezeigt, in der Vergangenheit deutlich ihre Meinung kundzutun, wenn es darum ging, wie sie und Aleks zueinander stehen. Ob aus dieser Verbindung tatsächlich mehr geworden ist, bleibt also vorerst weiter unklar. Den Fans bleibt vorerst nur, auf kommende Enthüllungen oder die weiteren Entwicklungen im Fernsehen zu warten.

RTLZWEI Aleksandar Petrovic, Realitystar

IMAGO / Beautiful Sports Emmy Russ, November 2024

Imago Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, 2023