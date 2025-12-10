Wendy Williams könnte bald frei von der Vormundschaft sein

Wendy Williams (61) könnte bald wieder selbstständig über ihr Leben entscheiden. Wie ihr Anwalt Joe Tacopina in der Sendung "Nightline" von ABC mitteilte, sei der ehemalige TV-Star auf dem besten Weg, noch vor Jahresende aus der gerichtlich angeordneten Vormundschaft entlassen zu werden. "Sie hat keine frontotemporale Demenz, das sollte im Grunde alles entscheiden", erklärte Tacopina. Ein entscheidendes neurologisches Gutachten, das diese Krankheit ausschließt, wurde demnach im Oktober an die Verteidigung übermittelt. Der Anwalt plant, ein Geschworenenverfahren zu beantragen, um neue Berichte und ihre Freistellung zu fordern.

Die Vormundschaft, unter der sie sich seit 2022 befindet, geht auf eine Aktion ihrer Bank Wells Fargo zurück, die damals Zweifel an ihrer Entscheidungsfähigkeit äußerte und sogar finanzielle Ausbeutung vermutete. Für Wendy Williams begann damit eine schwierige Zeit. Neben der Diagnose einer Demenz und Aphasie kämpfte sie auch weiterhin mit bekannten gesundheitlichen Problemen wie der Basedow-Krankheit und Lymphödemen. Nach einem Umzug in eine Pflegeeinrichtung, berichtete ihre Familie zudem von Schwierigkeiten, die Moderatorin zu erreichen. Der Druck um ihr Wohlergehen wuchs zusätzlich, als ihr Ex-Mann Kevin Hunter (53) in diesem Jahr einen aufsehenerregenden 250-Millionen-Dollar-Gerichtsprozess gegen ihren Vormund initiierte und Misshandlungsvorwürfe erhob.

Bereits vor drei Wochen berichtete Page Six, dass Wendy sich eingesperrt fühlte und die Verantwortung dafür klar bei ihrem Vormund Sabrina Morrissey sah. Die Moderatorin hatte sich auf ein festliches Abendessen in New York gefreut, doch daraus wurde nichts. Wendy konnte ihren Bodyguard nicht erreichen, der für jeden Ausgang zwingend erforderlich war. Freunde vermuteten, Sabrina habe den Sicherheitsmann absichtlich abgezogen. Ein Insider wurde zitiert: "Sie kann nirgendwohin, ohne dass Sabrina unterschreibt und der Bodyguard dabei ist."

Imago Wendy Williams bei den New York Women in Film & Television Muse Awards 2013 in New York City

Imago Wendy Williams und Kevin Hunter bei einer Gala in New York

Imago Am Empire State Building feiert Wendy Williams die 9. Staffel ihrer TV-Show