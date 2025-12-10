Unerwartet: Yeliz Koc' Familie hofft auf Comeback mit Jimi

Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) sind schon seit einiger Zeit kein Paar mehr, doch in ihrer gemeinsamen Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" offenbaren die beiden einen weiterhin bestehenden Kinderwunsch. Dieses Detail scheint bei der Familie der 32-Jährigen Hoffnungen auf ein erneutes Liebesglück des Ex-Paares zu wecken. Yeliz' Mutter Andrea betont in der Doku: "Wenn man ein Kind zusammen hat, egal wie es war, bleibt immer was. Die beiden haben sich geliebt, also das hat man richtig gespürt." Auch Schwester Filiz teilt diesen Gedanken und sagt: "Irgendeine Liebe ist zwischen den beiden."

Laut Andrea wäre alles anders gekommen, hätte ihre Tochter nicht so eine komplizierte Schwangerschaft durchlebt: "Wäre die komplett unkompliziert verlaufen und alles entspannter gewesen – wären Yeliz und Jimi heute noch zusammen", mutmaßt sie. Die Familie zeigt sich in der Doku zuversichtlich und hofft laut Filiz darauf: "Dass die vielleicht doch noch mal einen Weg finden, dass es für die drei eine Zukunft gibt." Doch wie reagieren die beiden Hauptpersonen selbst auf diese Wünsche? In der Doku bleibt es vage: Die Forsthaus Rampensau-Kandidatin meint, "Eigentlich passen wir schon gut zusammen", woraufhin der frühere Kinderstar zustimmt: "Eigentlich ja." Ob dies jedoch tatsächlich auf eine Wiedervereinigung hindeutet, bleibt offen.

Dass Yeliz und Jimi noch einmal in Betracht ziehen würden, ein zweites Kind zu bekommen, dürfte viele Fans überrascht haben. Doch die Influencerin erklärte in der Show: "Ich hätte eigentlich gern noch ein zweites Kind." Sie betonte, dass ein weiteres Kind mit dem gleichen Mann für sie unkomplizierter wäre als mit einem neuen Partner. Auch der 33-Jährige zeigte sich von der Idee begeistert. Er sagte: "Ich habe Lust auf ein Geschwisterchen für Snow, am liebsten von derselben Mutter."

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, September 2025

Instagram / filiz_koc_rose Yeliz Koc und ihre Schwester Filiz, August 2020

© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"