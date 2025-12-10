Teuer und peinlich: Herbe Kritik an Meghans Weihnachtsshow

Herzogin Meghan (44) hat mit ihrem neuen Netflix-Special für Gesprächsstoff gesorgt. In "With Love, Meghan: Holiday Celebration" zeigt sich die Schauspielerin von ihrer festlichen Seite. In der neuesten Folge ihrer Kochsendung gibt sie laut The Sun Einblicke in ihre Begeisterung für Weihnachtsbäume, Adventskalender und Türkränze. Gemeinsam mit Freundinnen, gekleidet in roten, passenden Pyjamas, schwelgt sie in Weihnachtsstimmung. Doch nicht alle sind von der glamourösen Inszenierung überzeugt.

Der royale Experte Hugo Vickers äußerte sich in einem Exklusivgespräch mit The Sun kritisch zu dem weihnachtlichen Special. Seiner Ansicht nach wirke die Sendung unnahbar und künstlich. "Ich meine, es ist, als hätte sie Weihnachten erfunden, und ehrlich gesagt, hat sie das nicht", so Vickers. Er sprach von einem Mangel an echtem Weihnachtsgeist und bezeichnete das Format als "eine teure, luxuriöse Version von Weihnachten – unnahbar, teuer und schließlich einfach nur peinlich".

Meghan war vor ihrer Ehe mit Prinz Harry (41) bereits eine erfolgreiche Schauspielerin und ist seitdem eine weltweite öffentliche Figur. Ihr neuestes Projekt reiht sich in eine Serie von Unterhaltungsformaten ein, die ihren Lebensstil und ihre Interessen widerspiegeln sollen. Mit Schlagzeilen wie diesen wird der Graben zwischen ihren Bewunderern und Kritikern jedoch weiter vertieft. Während ihre Fans ihren Stil und ihre Kreativität feiern, werfen Kritiker ihr immer wieder vor, sich zu sehr auf materielle Werte und Selbstdarstellung zu konzentrieren. Weihnachten, so scheint es, bleibt da keine Ausnahme.

Anzeige Anzeige

Imago Herzogin Meghan bei einer Gala in New York lächelt eine Person für die Kameras

Anzeige Anzeige

Netflix Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

Anzeige Anzeige

Netflix Herzogin Meghan in ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan"