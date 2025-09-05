Musikwelt trauert: Turtles-Legende Mark Volman gestorben

Die Musikwelt nimmt Abschied von Mark Volman, einem der Gründungsmitglieder der legendären 60er-Jahre-Band The Turtles. Der Sänger verstarb laut Deadline nach einer kurzen Krankheit im Alter von 78 Jahren in Nashville. Seine unverwechselbaren harmonischen Klänge machten Songs wie "Happy Together" und "It Ain’t Me Babe" zu großen Hits. Trotz seiner Diagnose mit Lewy-Körper-Demenz im Jahr 2020 setzte der Sänger seine Auftritte fort und war bis zum Sommer 2025 bei den jährlichen "Happy Together"-Touren zu sehen.

Nach seinem großen Durchbruch mit den Turtles erfand er sich 1970 neu und gründete mit seinem Bandkollegen Howard Kaylan das Bühnenduo Flo & Eddie. Die beiden tourten zusammen mit Frank Zappas Mothers of Invention und hinterließen ihre Spuren im Hintergrundgesang verschiedener Songs der Band T. Rex. Im letzten Jahr fand ihr Song "Keep It Warm" seinen Weg in einen Hit von Camila Cabello (28).

Außerhalb seiner Bühnenkarriere widmete sich Mark der Bildung und kehrte in seiner Lebensmitte an die Universität zurück, um Abschlüsse zu erlangen und als Dozent für Musikmanagement zu arbeiten, unter anderem an der Belmont University in Nashville. 2023 veröffentlichte er seine Memoiren mit dem Titel "Happy Forever: My Musical Adventures With The Turtles, Frank Zappa, T. Rex, Flo & Eddie, and More". Mark hinterlässt seine Lebensgefährtin Emily, seine Ex-Frau Pat, ihre gemeinsamen Töchter Hallie und Sarina sowie seinen Bruder Phil.

Imago Mark Volman, Rockmusiker bei The Turtles

Getty Images Die amerikanische Rockband "The Turtles", Juni 1967

Imago Mark Volman, Sänger und Gitarrist bei "The Turtles", 2010

