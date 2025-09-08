NBA-Star Naz Reids Schwester (28) wurde vom Freund ermordet

Ein schreckliches Verbrechen erschüttert die Familie von NBA-Star Naz Reid. Seine Schwester Toraya Reid wurde am Samstag in einer Wohnanlage in Jackson Township, New Jersey, erschossen aufgefunden. Die Polizei wurde gegen 11 Uhr zum Tatort gerufen und fand die 28-Jährige mit mehreren Schusswunden vor. Der mutmaßliche Täter, ihr Freund Shaquille Green, wurde wenige Straßen entfernt ohne Widerstand verhaftet. Gegen ihn wurden Anklagen wegen Mordes und illegalen Waffenbesitzes erhoben. "Green wurde ohne Zwischenfälle festgenommen und ins Polizeihauptquartier von Jackson Township gebracht", heißt es in dem Statement, das unter anderem People vorliegt.

Toraya war nicht nur bekannt als Schwester des prominenten Basketballspielers, sondern auch als eine Frau, die von ihren Geschwistern sehr geschätzt wurde. Der Basketballspieler erzählte einmal gegenüber dem Minneapolis-St. Paul Magazine liebevoll von der Beschützerrolle, die Toraya für ihre Familie einnahm. "Meine ältere Schwester ist unglaublich beschützend", betonte Naz und fügte hinzu: "Sie behandelt uns, als wären wir ihre Kinder." Die enge Beziehung der Geschwister spiegelte sich auch am Sonntag in rührenden Posts auf Instagram wider, wo der 26-Jährige Kindheitsfotos von sich und seiner Schwester teilte.

Für die Familie Reid ist die Tragödie ein unbegreiflicher Verlust. Die jüngere Schwester, Jakahya, schrieb auf Facebook, dass sie sich ein Leben ohne Toraya nicht vorstellen könne und bat um Privatsphäre in dieser schweren Zeit. "Wir sprechen immer unser Beileid aus und sagen, wir könnten uns so eine Situation nie vorstellen... und doch stehe ich jetzt hier. Mit dem Unvorstellbaren konfrontiert. Ohne dich an meiner Seite", erklärte sie und betonte außerdem: "Meine Schwester hat einen Namen. Sie ist nicht einfach nur irgendein Mädchen, sie ist nicht einfach nur die Schwester eines NBA-Stars. Sie hat einen Namen, und der lautet Toraya Reid."

Naz Reid, Basketballspieler

Naz Reid, NBA-Star

