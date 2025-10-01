Dann startet das heiß ersehnte "Orphan Black"-Spin-off

Fans der Kultserie "Orphan Black" dürfen sich freuen: Ab dem 28. Oktober wird das Spin-off "Orphan Black: Echoes" endlich auch in Deutschland verfügbar sein, exklusiv beim Streamingdienst RTL+. Die Serie, die zuerst bei AMC und BBC America anlief, hat eine spannende Handlung, die in einer nahen Zukunft angesiedelt ist. Im Fokus stehen mehrere Frauen, die auf einer packenden Reise das Geheimnis ihrer Identitäten enthüllen, wie Serienjunkies.de berichtet. Mit der renommierten Schauspielerin Krysten Ritter (43) als zentralem Klon Lucy verspricht der Ableger fesselnde Momente.

Doch während die Originalserie mit ihrer Hauptdarstellerin Tatiana Maslany (40), auch bekannt aus der Marvel-Serie She-Hulk: Die Anwältin, triumphale Erfolge feierte – darunter ein Emmy-Gewinn 2016 – war die Begeisterung beim Spin-off zunächst zurückhaltender. Die Zuschauerbewertungen auf Rotten Tomatoes fielen mit 62 Prozent bei den Kritikern und 51 Prozent beim Publikum deutlich niedriger aus. Neben Krysten sind Darsteller wie Keeley Hawes (49), bekannt aus "Bodyguard", sowie Rya Kihlstedt und James Hiroyuki Liao für die zehnteilige Staffel verpflichtet worden.

Das Originalformat "Orphan Black", ein Sci-Fi-Geheimtipp, lief von 2013 bis 2017 über fünf Staffeln. Fans können die Originalserie bei Amazon Prime Video immer noch streamen. Das Spin-off hingegen bietet eine neue Perspektive, was Fans und Neulinge gleichermaßen neugierig machen könnte. Spannend bleibt, ob "Orphan Black: Echoes" mit seiner Mischung aus Geheimnissen, Neuroscience und futuristischer Atmosphäre doch noch eine breitere Fangemeinde finden wird, wenn es hierzulande an den Start geht.

Getty Images Krysten Ritter, Schauspielerin

Jamie McCarthy/Getty Images Tatiana Maslany, Schauspielerin

Getty Images Keeley Hawes, Schauspielerin