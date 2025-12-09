Lindsay Lohan hebt dank Ratschlag ihres Ehemanns nicht ab

Lindsay Lohan (39) hat bei einem Panel in Miami offenbart, welcher Satz sie im Trubel des Rampenlichts auf dem Boden hält. Bei dem Event, das am 2. Dezember stattfand, erzählte die Schauspielerin, dass ihr Ehemann Bader Shammas ihr einen Leitspruch mitgegeben habe, der sie gelassener macht, wenn Pläne anders laufen als gedacht. "Ich bin ein sehr positiver Mensch, also erwarte ich immer, dass alles so läuft, wie es laufen soll", sagte Lindsay laut People und ergänzte: "Und mein Mann hat mir beigebracht: 'Du musst auf anderes vorbereitet sein, damit du nicht enttäuscht wirst. Wenn es nicht so läuft, ist das okay'." Genau diese Haltung sei für sie inzwischen "wirklich wichtig", weil sie den Wert dieser Perspektive lange unterschätzt habe.

Das Paar hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Die beiden wurden im Februar 2020 erstmals romantisch miteinander in Verbindung gebracht und gaben sich zwei Jahre später in einer privaten Zeremonie das Jawort. Damals schrieb Lindsay auf Instagram: "Ich bin die glücklichste Frau der Welt. Nicht, weil ich einen Mann brauche, sondern weil er mich gefunden hat und wusste, dass ich Glück und Anmut finden wollte. Ich bin überwältigt, dass dies mein Ehemann ist."

Im Juli 2023 wurden Lindsay und Bader Eltern: Ihr Sohn Luai kam zur Welt. Über das Muttersein zeigte sich die "Freaky Friday"-Darstellerin beim Miami-Auftritt restlos begeistert. Auf die Frage, was sie daran am meisten liebe, antwortete sie laut People knapp: "Alles." Dann führte sie aus: "Jeden einzelnen Moment, einfach zu wissen, dass du dein Leben mit einer anderen Person teilen kannst, dass du diesem ganzen Menschen Leben geschenkt hast, und er die Welt sehen darf, das ist so eine Freiheit." Ihre Erfahrungen wolle sie mit Luai teilen, "damit er einen anderen Weg kennt": "Und ich bin so dankbar für das Wissen, das ich durch alles, was ich in meiner Vergangenheit durchgemacht habe, gewonnen habe – es ist so schön, dass ich ihn jetzt in eine andere Richtung führen kann."

Imago Lindsay Lohan und Bader Shammas bei der Vanity Fair Oscar Party 2025 in Beverly Hills

Imago Lindsay Lohan in der Cadillac Suite bei den US Open in Flushing Meadows, New York, am 7. September 2025

Imago Lindsay Lohan mit Ehemann Bader Shammas bei der Weltpremiere von Freakier Friday im El Capitan Theatre in Los Angeles, 22.07.2025