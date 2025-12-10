Nach Geburt: Sophie Habboo teilt süße Fotos aus Krankenhaus

Sophie Habboo und Jamie Laing (37) haben in den vergangenen Tagen ihr Glück perfekt gemacht und die Geburt ihres ersten Kindes gefeiert. Die "Made In Chelsea"-Bekanntheit teilte auf Instagram emotionale Einblicke aus dem Krankenhaus und zeigte sich lächelnd mit Baby Ziggy auf dem Arm. In einer anderen Aufnahme liegt sie entspannt auf der Krankenhausliege direkt vor der Geburt. Besonders herzerwärmend: Ein Foto, das die winzigen Hände des Neugeborenen zeigt. Sophie schrieb dazu: "Jetzt ergibt alles einen Sinn." Auch Jamie war stets an ihrer Seite und wurde in einem witzigen Moment auf einer Matratze sitzend in der Klinik abgelichtet.

Der kleine Ziggy, dessen Name laut Berichten eine Hommage an David Bowies ikonischen Ziggy Stardust sein könnte, hat bereits viele Herzen erobert. Der frischgebackene Vater, Jamie, teilte eine Liebeserklärung an seinen Sohn: "Ziggy, du hast unser ganzes Herz." Neben euphorischen Fans meldeten sich auch prominente Freunde des Paares wie Stacey Solomon (36) und Alex Jones mit Glückwünschen. Gerüchte besagen, dass das aufregende Leben der jungen Eltern bald in einer Disney Plus Serie begleitet wird. Diese Serie soll tiefe Einblicke in ihren Alltag geben, spannend vor allem für Fans der ehemaligen "Made In Chelsea"-Stars.

Noch bevor Ziggy das Licht der Welt erblickte, feierte Sophie im vergangenen November eine ausgelassene Babyparty im Londoner Rosewood Hotel. Die Veranstaltung, die ganz im Zeichen der Vorfreude stand, wurde von Freunden und Familie begleitet. Damals zeigte sich die Influencerin bereits hochschwanger und bestens gelaunt. Die Fangemeinde hatte die ruhige Phase auf Sophies Instagram-Profil aufmerksam verfolgt und spekulierte sehnsüchtig auf Nachwuchsnews. Die Liebesgeschichte der beiden begann bereits 2019 am Set von "Made In Chelsea", wo es sofort zwischen ihnen funkte. 2023 folgte dann die Hochzeit, ein weiterer Meilenstein im Leben der Fernsehstars.

Instagram / sophiehabboo Sophie Habboo mit ihrem Sohn Ziggy, Dezember 2025

Instagram / sophiehabboo Jamie Laing, Dezember 2025

Instagram / jamielaing Jamie Laing und Sophie Habboo mit ihrem Neugeborenen