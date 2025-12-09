Amira Aly heizt die Trennungsgerüchte mit Christian Düren an

Amira Aly (33) plaudert in ihrer neuesten Podcast-Folge aus dem Nähkästchen. Und zwar berichtet die Moderatorin von ihren persönlichen Ausschlusskriterien in Sachen Männerwahl. Ihren eigentlich aktuellen Partner Christian Düren (35) erwähnt sie in der Folge aber nicht einmal. Stattdessen zählt sie Sachen auf, die ihrer Meinung nach bei Männern gar nicht gehen – wobei jedoch einige auch auf den "Taff"-Liebling zutreffen könnten. Ist es zwischen den beiden also womöglich wirklich aus und vorbei?

So verrät Amira in der neuen "Iced Macho Latte"-Folge unter anderem, dass "lange Haare" bei Männern für sie gar nicht infrage kommen. "Ich möchte da einfach mit der Schere hinlaufen", erklärt sie und betont, dass beispielsweise Frauenschwarm Jason Momoa (46) ihr "nicht ins Bett kommen" könnte. Lange Haare hat Christian nicht, dafür zeigte er sich in der Vergangenheit aber hin und wieder in Skinny Jeans – und die sind in den Augen der Österreicherin ebenso ein No-Go: "Das geht gar nicht, das sieht furchtbar aus, als hätte der eine Leggings an."

Zudem erklärt die TV-Bekanntheit, dass sie in einer Beziehung auf eher konservative Rollenverteilung setze. "Ich bin da sehr konservativ, ich bin da schon der Meinung, dass die Männer die Kümmerer sein sollten." Nur zu Hause am Herd stehe sie aber dennoch nicht, das stellt sie klar. Vielmehr erwarte ihren Partner eine "Partnerin zum Reden, zum Austauschen, zum Anlehnen und Zuhören". Inwiefern die Rollenverteilung in der Beziehung mit Christian geregelt ist, ist allerdings nicht öffentlich bekannt.

Imago Amira Aly und Christian Düren, Juli 2025

Instagram / christiandueren Moderator Christian Düren im September 2020

Instagram / amiraaly Amira Aly, Moderatorin