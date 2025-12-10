Simone Johnson macht ihre Beziehung zu Wrestlerin öffentlich

Simone Johnson, die Tochter von Schauspieler und Wrestling-Ikone Dwayne "The Rock" Johnson (53), hat ihre Beziehung zur Wrestlerin Tatyanna Dumas öffentlich gemacht. Auf Instagram teilte das Paar am 7. Dezember ein emotionales Video, das Einblicke in ihre gemeinsame Zeit gibt – vom Strandurlaub über romantische Dinner bis hin zu Reisen. Unterlegt war das Video mit Charli XCX (33)'s Song "Everything is Romantic". Begleitet wurde der Beitrag mit den Worten "Von Anfang an… zu allem, was die Zeit nicht auslöschen kann" und dem Hashtag "#fallinlove". Simone zeigte sich sichtlich gerührt und kommentierte: "Ich bin so glücklich."

Das Paar, das seit November einen gemeinsamen Instagram-Account betreibt, gab bereits im September bei der Premiere des Films "The Smashing Machine" von Dwayne Johnson sein Red-Carpet-Debüt. Beide Frauen sind nicht nur privat, sondern auch beruflich als Wrestlerinnen Teil von WWE NXT. Auf ihrem Instagram-Account teilen sie regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Leben, das von Reisen und ihrer Wrestling-Karriere geprägt ist. Die gemeinsame Biografie des Accounts lautet: "Zwei Seelen. Eine Geschichte. Das Leben erkunden, als wäre es das Hauptereignis." Für ihre Fans ist das Paar damit ein echtes Vorbild in Sachen Liebe und Teamwork.

Simone, die unter dem Ringnamen Ava Raine bekannt ist, tritt damit nicht nur in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters, sondern setzt auch eine Familientradition fort. Als vierte Generation einer legendären Wrestler-Familie hat sie sich trotz des großen Erbes bewusst dazu entschieden, ihren eigenen Weg zu gehen. Bereits 2020 äußerte sich Dwayne in der Tonight Show mit Stolz über seine Tochter und erklärte: "Sie möchte tatsächlich ihren eigenen Weg gehen und ihn beschreiten, und das ist einfach so wichtig." Mit ihrem Engagement und ihrer Leidenschaft beweist die junge Wrestlerin, dass sie weit mehr als nur ein berühmtes Erbe in sich trägt.

Getty Images Tatyanna Dumas und Ava Raine bei der UK-Spezialvorführung von "The Smashing Machine" im Bafta 195 Piccadilly in London

Getty Images Simone Johnson, 2017

Getty Images Tatyanna Dumas, Dwayne Johnson und Ava Raine bei der UK-Sondervorführung von "The Smashing Machine" in London