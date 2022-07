Der erste Trailer: So hot ist Tatiana Maslany als She-Hulk!

Tatiana Maslany (36) probiert sich an etwas Neuem! Die gebürtige Kanadierin begann mit ihrer Schauspielkarriere im Jahr 2002. Danach folgten viele weitere kleinere Jobs, bis sie 2013 die Hauptrolle in der Science-Fiction-Serie "Orphan Black" ergatterte. Vier Jahre lang begeisterte sie die Zuschauer mit ihrer Verkörperung verschiedener Klone, die getrennt voneinander aufwuchsen und ihrer Herkunft auf den Grund gehen. Mitte August wird die Kanadierin aber in einer komplett anderen Rolle zu sehen sein: Tatiana spielt in der neuen Marvel-Serie "She-Hulk: Die Anwältin" die weibliche Version des grünen Muskelprotzes!

Marvel veröffentlichte jetzt einen Trailer von der neuen Serie, die exklusiv am 17. August auf Disney Pluserscheinen wird. Der Clip liefert schon einige Einblicke, die Lust auf mehr erwecken: Tatiana verkörpert als Jennifer Walters einen weiblichen Hulk und wird von niemand Geringerem als Bruce Bennet ausgebildet – der von Mark Ruffalo (54) gespielt wird. Eigentlich ist die muskelbepackte Frau eine auf übermenschliche Rechtsfälle spezialisierte Anwältin. Im Sinne der Gerechtigkeit gepaart mit ihren Superkräften versucht sie deshalb, die Welt zu retten. In ihrer Rolle als She-Hulk macht Tatiana auch in Grün eine gute Figur als Superheldin!

In der Marvel-Serie werden neben Bruce Bennet auch andere bekannte Charaktere zu sehen sein. So wird Benedict Wong wieder als Wong auftreten, den man ursprünglich aus den "Doctor Strange"-Streifen kennt. Auch Tim Roth (61) ist als Emil Blonsky aka Abomination wieder mit von der Partie.

Disney Tatiana Maslany als She-Hulk

Disney Mark Ruffalo und Tatiana Maslany in der Serie "She-Hulk: Die Anwältin"

Disney Tim Roth alias Emil Blonsky/Abomination in der Serie "She-Hulk: Die Anwältin"

