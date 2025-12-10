Papst Leo XIV. auf Liste der stylischsten Persönlichkeiten

Was für eine Überraschung! Papst Leo XIV. (70) hat geschafft, was noch keinem seiner Vorgänger gelungen ist: Er steht auf der prestigeträchtigen Liste der "stylishsten Personen 2025" der New York Times. Die Zeitung hebt hervor, dass Leo seit seiner Wahl im Mai als erster US-amerikanischer Papst das Image des Amtes sichtbar modernisiert hat. Besonders sprach sich herum, dass er zu päpstlicher Kleidung eine Kappe der Chicago White Sox trug. Die diesjährige Auswahl umfasst 67 Einträge, darunter Sportgrößen und Stars wie Shohei Ohtani, Kendrick Lamar (38), Claudia Sheinbaum, Melania Trump (55), Sabrina Carpenter (26) sowie die fiktive Carrie Bradshaw. Aufgeführt sind außerdem Liam (53) und Noel Gallagher (58) – und ein eigens gefeierter Erewhon-Smoothie.

Warum der Auftritt des Papstes so viel Aufmerksamkeit bekommt, erklärt Reverend John Wauck von der Päpstlichen Universität Santa Croce in Rom. Er spricht in der New York Times von einer "Rückkehr zur Tradition", die an die großen Päpste der Vergangenheit wie Benedikt XVI. und Johannes Paul II. erinnert. Die rote Mozzetta, die der neue Pontifex bei seinem ersten Auftritt trug, symbolisiert das Blut der Märtyrer und ist ein kraftvolles Zeichen für die Kontinuität der katholischen Kirche. Besonders beeindruckend war auch das große goldene Kreuz, das er bei seinem Debüt auf dem Balkon des Petersdoms trug. "Der Papst ist schlank, elegant und kleidet sich gut. Er mag gut geschnittene Soutanen, die gut sitzen", verriet Schneider Raniero Mancinelli, der bereits vier Päpste eingekleidet hat, gegenüber dem National Catholic Register. Der Einfluss des päpstlichen Stils reicht weit über die Kirchenmauern hinaus: Luxusmarken wie Dolce & Gabbana haben laut Zenit bereits auf den neuen Trend reagiert und präsentierten eine spektakuläre Modenschau nur wenige Meter vom Vatikan entfernt auf der Engelsbrücke. Die Show war ganz der katholischen Mode gewidmet. Sogar das weiße Seiden-Zucchetto des Papstes war innerhalb weniger Stunden auf der Luxus-Shopping-Plattform Moda Operandi ausverkauft.

Gleichzeitig definiert die New York Times Stil weiter als nur Kleidung: Papst Leo XIV. könne sich auch durch "eine unverwechselbare Ausstrahlung oder eine Geste, die ein Eigenleben entwickelt" zeigen, so das Blatt. Der Pontifex zeigt persönliche Facetten und sucht den Austausch mit Kreativen. Im Vatikan empfing er kürzlich Filmschaffende wie Greta Gerwig (42), Spike Lee (68), Judd Apatow (58) und Darren Aronofsky (56) sowie Stars wie Cate Blanchett (56), Viggo Mortensen (67), Alison Brie (42), Adam Scott (52) und Monica Bellucci (61). Im Gespräch über Kino nannte Leo seine Lieblingsfilme – von klassischem Hollywood bis europäischem Autorenkino. Der Geistliche verbindet so private Vorlieben, kulturelle Referenzen und Rituale des Kirchenstaats – ohne laute Gesten, aber mit sichtbarer Freude an Begegnungen und Symbolen, die ihm nah sind.

Anzeige Anzeige

Getty Images Papst Leo XIV. im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Papst Leo XIV. trägt eine Chicago-White-Sox-Kappe und trifft frisch verheiratete Paare auf dem Petersplatz im Vatikan, 2025

Anzeige Anzeige

Imago König Charles III., Papst Leo XIV. und Königin Camilla beim offiziellen Empfang im Vatikan, Oktober