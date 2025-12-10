Trotz üppig inszenierter Shows: André Rieu mag es schlicht

André Rieu, der durch seine imposanten und aufwendig inszenierten Konzerte bekannt ist, zeigt im Privaten eine ganz andere Seite. Der Musiker lebt gemeinsam mit seiner Frau Marjorie in einem Schloss in seiner Heimatstadt Maastricht. Während er auf der Bühne mit üppigen Dekorationen begeistert, bevorzugt er zu Hause einen schlichten Lebensstil. "Kerzen anzünden und den Tisch mit Blumen decken? Ist mir zu viel Theater. Ich bin da bodenständig – und Marjorie und ich sind auch ohne all das tief verbunden", verriet er dem Magazin Gala.

Besonderen Wert legt der berühmte Geiger auf die Schlossküche, die für ihn zum wichtigsten Raum des Hauses geworden ist. Dort geht er seiner Leidenschaft, dem Backen, nach und erfreut vor allem seine Enkel mit seinen Kreationen. "Ich backe viele Torten! Mein Favorit ist der Croquembouche, ein Turm aus Windbeuteln und Karamell. Beim Verkleben muss ich gut aufpassen, dass ich mir nicht die Finger verbrenne", erzählt er. Der Musiker genießt es, Zeit mit seiner Familie zu verbringen und dabei auch abseits der Weltbühnen für Freude zu sorgen.

André zeigt immer wieder, dass er ein Mann mit vielen Talenten ist. Neben der Musik und dem Backen hatte er bereits die Möglichkeit, in einer deutschen Arztserie eine Gastrolle zu übernehmen, was für ihn ein besonderer Moment war. Während der Pandemie entdeckte er gemeinsam mit Marjorie die beliebte Serie In aller Freundschaft für sich. "Es war ein schöner Zeitvertreib in dieser schwierigen Zeit", erzählte der Musiker einmal voller Begeisterung laut Gala. Als André mit seinem Orchester in Erfurt gastierte, bot sich ihm plötzlich die Möglichkeit, einen Gastauftritt in seiner Lieblingsserie zu übernehmen. Ein Besuch am Set machte den Traum schließlich wahr.

Getty Images André Rieu bei "Heiligabend mit Carmen Nebel" in München, November 2016

Getty Images André Rieu vor dem Start des Großen Preises der Niederlande in Zandvoort, August 2023

Getty Images André Rieu in Amsterdam, April 2013