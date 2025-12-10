Yungblud wurde beim Turteln mit Jesse Jo Stark erwischt

Yungblud (28) und Jesse Jo Stark (34) wurden nach einem romantischen Dinner im Nobu in Los Angeles in innigen Momenten erwischt. Der britische Musiker und die Sängerin schienen die Zweisamkeit in vollen Zügen zu genießen, denn beim Warten auf den Wagen des Parkservice verfielen die beiden in zärtliche Küsse. Yungblud wurde sogar gesichtet, wie er mit einer Hand ihren Po berührte, wie Bilder zeigen. Die beiden führen seit 2020 eine On-Off-Beziehung, die offenbar wieder in einer harmonischen Phase ist.

Der Abend zu zweit fiel nur wenige Wochen nach Yungbluds überraschender Entscheidung, alle verbleibenden Konzerte seiner aktuellen Tour abzusagen. Hintergrund waren ärztliche Untersuchungen, bei denen besorgniserregende Ergebnisse im Blut und bei seiner Stimme festgestellt wurden. Seitdem hat sich der Musiker weitgehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Mit Jesse Jo an seiner Seite scheint er nun wieder Energie zu tanken und sich auf sein Wohlbefinden zu konzentrieren. Das Dinner im renommierten Sushi-Restaurant passt zu einem entspannteren Alltag, der beiden offenbar guttut, wie TMZ berichtet.

Yungblud, der mit bürgerlichem Namen Dominic Harrison heißt, ist bekannt für seine energiegeladenen Auftritte und sein außergewöhnliches Stilbewusstsein. Jesse Jo hingegen stammt aus einer Familie, die tief in der Modeindustrie verwurzelt ist, und hat sich bereits als Sängerin und Schauspielerin einen Namen gemacht. Die Verbindung der beiden soll in ihrer gemeinsamen Liebe zur Kunst und Kreativität ihren Ursprung haben. Trotz der Höhen und Tiefen ihrer Beziehung schaffen es beide immer wieder, zueinanderzufinden – und wie ihre jüngsten Bilder zeigen, offenbar mit viel Leidenschaft.

Getty Images Yungblud beim "Thunderbolts"-Special-Screening in London, April 2025

Getty Images Yungblud und Jesse Jo Stark im September 2022 in New York City

Imago Yungblud und Jesse Jo Stark im Juli 2024