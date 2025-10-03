"Keeping Up Appearances"-Star Patricia Routledge ist tot

Die Schauspielerin Patricia Routledge, die durch ihre Rolle als Hyacinth Bucket in der Kultserie "Keeping Up Appearances" weltberühmt wurde, ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Ihr Agent Max Massenbach bestätigte in einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur PA Media, dass sie am Morgen des 3. Oktober friedlich in ihrem Zuhause in Chichester, England, eingeschlafen ist. "Wir sind zutiefst traurig, den Tod von Dame Patricia Routledge zu bestätigen, die von Liebe umgeben war, als sie von uns ging", teilte er mit. Die Britin litt an einer kurzen Krankheit, bevor sie verstarb, und hinterlässt zahlreiche Fans, die sie für ihre einzigartigen Rollen in Film, Fernsehen und Theater bewundert haben.

Patricia, die mit ihrer Darstellung der ehrgeizigen und koketten Hyacinth, die darauf bestand, ihren Nachnamen als "Bouquet" ausgesprochen zu hören, Fernsehgeschichte schrieb, wurde zweimal für den BAFTA TV Award nominiert. Nach dem Ende von "Keeping Up Appearances" im Jahr 1995 übernahm sie die Hauptrolle in der beliebten BBC-Serie "Hetty Wainthropp Investigates". Doch lange vor ihrem Durchbruch im Fernsehen war Routledge bereits eine gefeierte Theaterschauspielerin. Sie spielte auf den großen Bühnen des West End, am Broadway und mit der Royal Shakespeare Company. Dabei gewann sie einige der renommiertesten Preise der Branche, darunter einen Tony Award und einen Laurence Olivier Award.

Patricia wurde 1929 in Birkenhead, England, geboren und war zunächst im Theater heimisch, bevor sie zur Film- und Fernsehikone avancierte. Neben ihrer beeindruckenden Karriere bleibt ihr außergewöhnliches Talent für physische Komik und ihre stimmlichen Fähigkeiten unvergessen, wie auch der Autor von "Keeping Up Appearances", Roy Clarke, gegenüber BBC News betont: "Es war ein Glück, meine Texte in den Händen einer so großartigen Schauspielerin zu wissen." Sie war nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Leben eine Dame – eine Ehre, die ihr 2017 verliehen wurde, als sie zur Dame Commander of the Order of the British Empire ernannt wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Patricia Routledge, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Patricia Routledge, Mai 1962

Anzeige Anzeige

Getty Images Patricia Routledge und Königin Camilla

Anzeige