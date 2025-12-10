Stolzer Papa: Adam Sandler lobt Talent seiner Tochter Sadie

Adam Sandler (59) zeigt sich überaus stolz auf seine Tochter Sadie, die in seinem neuesten Film "Jay Kelly" eine Rolle übernommen hat. "Ich bin gerne mit ihnen zusammen, ob am Set oder zu Hause, es ist einfach das Beste", schwärmte der Schauspieler gegenüber E! News über die Zusammenarbeit mit seinen beiden Töchtern. Sadie, 19, und ihre Schwester Sunny, 17, haben offenbar die Leidenschaft für die Schauspielerei von ihrem Vater geerbt. Während Sunny in anderen Projekten ihres Vaters zu sehen war, brilliert Sadie in "Jay Kelly", der am 14. November in den Kinos anlief und seit dem 5. Dezember auf Netflix verfügbar ist. Über ihre Leistung sagte Adam begeistert: "Sie ist so gut darin und hat so hart daran gearbeitet."

In dem Drama "Jay Kelly", das von dem Drehbuchautor Noah Baumbach (56) stammt, spielt Adam eine zentrale Rolle und tritt als Manager an der Seite eines berühmten Schauspielers, gespielt von George Clooney (64), auf. Das Werk konnte sowohl Kritiker als auch Zuschauer überzeugen und sorgte mit positiven Rezensionen für Oscar-Gespräche um Adam. Doch den stolzen Vater bewegt vor allem die Möglichkeit, mit seinen Kindern gemeinsame Projekte umzusetzen. Für ihn sei es ein unschlagbares Gefühl, den Erfolg seiner Töchter zu sehen. "Es ist so eine Erleichterung, wenn sie es gut machen", sagte er. In der Rolle als Vater sei es für ihn besonders wichtig, sie zu fördern und ihren Träumen nachgehen zu lassen.

Abseits der Kamera zeigt sich die Familie Sandler oft als eingeschworene Einheit. Adam ist seit 2003 mit Jackie Sandler (51) verheiratet, die nicht nur im Familienleben, sondern auch vor der Linse eine feste Stütze ist. Auch in der Vergangenheit sprach Adam bereits offen über Erlebnisse mit seinen Töchtern, bei denen er manchmal sein Faible für derben Humor anpassen musste, um ihrem jugendlichen Umfeld gerecht zu werden. So hat der eigentlich für seine lockeren und oft frechen Auftritte bekannte Schauspieler bereits Auftritte entschärft, um ihnen und ihren Freundinnen nicht unangenehm zu sein. Dieses Feingefühl und die Nähe zu seiner Familie scheinen Adam sowohl beruflich als auch privat spürbar zu prägen.

Getty Images Jacky, Adam, Sadie und Sunny Sandler bei der Premiere von "Jay Kelly" in Los Angeles

Getty Images Adam Sandler mit Frau Jackie und seinen Töchtern

