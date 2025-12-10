Hyytiäinen: Pamela Anderson denkt über Namenswechsel nach

Pamela Anderson (58) hat in einem Interview mit Vogue Scandinavia über einen möglichen Namenswechsel gesprochen und verraten, dass sie gerne zu ihren finnischen Wurzeln zurückkehren möchte. Die 58-jährige Schauspielerin erklärte, dass der Nachname ihrer Familie ursprünglich Hyytiäinen gewesen sei, bevor er bei der Einwanderung nach Kanada in Anderson geändert wurde. "Manchmal möchte ich nicht Pamela Anderson sein. Ich möchte Pamela Hyytiäinen sein", äußerte sie. Ihr Großvater Herman Hyytiäinen, ein gebürtiger Finne, sei der Mensch gewesen, der ihr in ihrer Kindheit am nächsten stand.

Pamela erinnerte sich daran, wie Herman ihr als Kind Finnisch beibrachte, eine Sprache, die sie damals als "magisch" empfand, weil sie niemand sonst verstand. Nach Hermans Tod, als sie etwa elf Jahre alt war, sei die Sprache mit ihm "ein Stück weit gegangen", erzählte sie. Ihren Bezug zu Finnland hat sie dennoch nie verloren: 2007 reiste sie mit ihrem Vater dorthin, nur um dieses Band zu fühlen. Heute träumt sie davon, zusammen mit ihren Söhnen Brandon und Dylan erneut die Reise anzutreten: „Ich wollte einfach nur hin, um diese Verbindung zu spüren. Ich würde sehr gerne nach Finnland zurückkehren, vielleicht mit meinen Söhnen.“

Auch ihr neuer Kupferton im Haar regte einen Gedanken an: "Wer ist das? Vielleicht ist es Pamela Hyytiäinen", sagte sie Vogue Scandinavia. Pamela, die in den 90er-Jahren weltweit durch ihre Rolle in "Baywatch" bekannt wurde, hat sich seit jeher stark mit der Natur verbunden gefühlt. Mittlerweile hat sie sich aus der Glitzerwelt Hollywoods zurückgezogen und widmet sich dem Leben abseits des Rampenlichts. In Interviews hat sie ihre tiefe emotionale Bindung zu ihrem Großvater mehrfach betont. Herman habe nicht nur einen großen Einfluss auf ihre Kindheit gehabt, sondern präge auch noch heute ihre Identität und ihre Leidenschaft für ihre finnischen Wurzeln.

Getty Images Pamela Anderson beim Besuch der Valentino Fashion Show in Paris, Oktober 2025

Getty Images Pamela Anderson, Schauspielerin

Getty Images Pamela Anderson, März 2025