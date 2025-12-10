Für Kathi Wagener fühlt sich Schwangerschaft wie ein Film an

Für Katharina Wagener (30), Influencerin und baldige dreifache Mutter, verlief der gestrige Tag wie ein Film – voller unerwarteter Wendungen. Ihr Vormittag begann mit einem Zuckertest beim Frauenarzt, doch das war erst der Auftakt einer Reihe von kleinen Dramen. Zwei platte Reifen an ihrem Fahrrad sorgten für eine Verzögerung, und schließlich folgte noch eine Polizeiverwarnung, da sie auf dem Fußgängerweg fuhr. Trotz des Chaos überwiegt das Positive: Der "Babyboy", wie sie ihr ungeborenes Kind liebevoll nennt, ist gesund.

Dennoch ist nicht jeder Aspekt der Schwangerschaft für Katharina derzeit perfekt. Die 30-Jährige hatte ursprünglich gehofft, in einem Geburtshaus entbinden zu können – ein Traum, der sich nun nicht realisieren lässt, wie sie ihren Followern auf Instagram anvertraute. Als Trost für den stressigen Vormittag gönnte sie sich eine kleine "Shopping-Therapie" und ließ sich ihre Nägel machen. Unter ihrem Post fragte sie ihre Community auch augenzwinkernd, ob sie in einer ähnlichen Situation den Gehweg mit dem Rad genommen hätten.

Bereits in der Vergangenheit gab Katharina immer wieder Einblicke in ihren turbulenten Alltag. Kürzlich berichtete sie, dass gesundheitliche Beschwerden sie zu einem Krankenhausbesuch gezwungen hatten. Dort wurde eine bakterielle Infektion festgestellt, die sorgfältiger Behandlung bedurfte. Mittlerweile scheint die werdende Mutter wieder etwas aufatmen zu können, auch wenn die Schwangerschaft weiterhin ihre Herausforderungen mit sich bringt. Neben ihrem Humor und ihrer Offenheit findet sie jedoch in ihrer Familie und ihren Fans, die ihren Stolz mit Likes und Kommentaren ausdrücken, offensichtlich viel Unterstützung.

Anzeige Anzeige

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, Oktober 2025