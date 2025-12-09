Dominik Stuckmann musste Kredit fürs Eigenheim aufnehmen

Ex-Bachelor Dominik Stuckmann (33) und seine Verlobte Anna Rossow (37) stehen vor einem aufregenden Lebensabschnitt. Nur zwei Wochen nach seinem romantischen Heiratsantrag auf Mauritius enthüllte Dominik neue Zukunftspläne: Das Paar hat sich den Traum vom Eigenheim erfüllt. "Wir haben uns ein Haus gekauft", bestätigte der Reality-TV-Star während des RTL-Spendenmarathons. Dabei zeigt er sich erstaunlich offen, was die Finanzierung betrifft. "Wenn man das Cash zahlen kann – nicht schlecht, aber aus steuerlichen Gründen ist es immer schlau, einen Kredit aufzunehmen", erklärte der 33-Jährige charmant im Interview.

Für Dominik und Anna könnte das Jahr kaum besser laufen. Neben ihrem geplanten Ja-Wort nimmt das gemeinsame Leben in den eigenen vier Wänden bereits Gestalt an. Die große Liebe der beiden begann 2022 während der TV-Show Der Bachelor. Nun festigen sie ihre Beziehung mit neuen Meilensteinen. Dominik verriet, dass der Moment seines Antrags ihn an die letzte Nacht der Rosen erinnerte: "Ich habe dann am Ende zu ihr gesagt: Heute bekommst du nicht die letzte Rose, sondern heute frage ich dich, ob du meine Frau werden willst." Und Anna sagte bekanntermaßen Ja.

Den Jahreswechsel werden die beiden frisch Verlobten mit ihren Familien verbringen: Weihnachten wird teils im Norden bei Annas Eltern und teils bei Dominik gefeiert. Die beiden blicken voller Vorfreude auf 2026. Neben einer bevorstehenden standesamtlichen Trauung, möglicherweise im kleinen Rahmen, denken sie auch über eine große Hochzeit im Folgejahr nach. Seit ihrer ersten Begegnung während der Dreharbeiten haben der ehemalige Bachelor und seine Anna vieles gemeinsam erlebt. Ihr neues Zuhause und ihre Hochzeit sind die nächsten Kapitel, die das Paar in ihrem gemeinsamen Märchen schreiben.

Imago Anna Rossow und Dominik Stuckmann, TV-Stars

Instagram / dominik.stuckmann Dominik Stuckmann und Anna Rossow, TV-Bekanntheiten

Dwi Anoraganingrum / Future Image Dominik Stuckmann und Anna Rossow beim 27. RTL-Spendenmarathon, 2022