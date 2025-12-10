Kendall Jenner schwört auf nächtliche Talks mit Freunden

Kendall Jenner (30) hat eine einfache, aber effektive Methode, um aus schlechten Phasen herauszukommen: lange Telefongespräche mit ihren Liebsten. "Ich bin eine Rednerin", erklärte sie im Gespräch mit dem Magazin People. Bei diesen intensiven Anrufen tauscht sie sich tiefgehend und persönlich mit Familie oder Freunden aus. Für das Model gibt es nichts Besseres, als stundenlang am Telefon zu sitzen und wertvolle Ratschläge oder einfach nur aufmunternde Worte zu bekommen. "Ich habe einige der besten Freunde der Welt, wir sind wie eine kleine Familie", fügte sie hinzu.

Anlass für die Intervieweinblicke war die bevorstehende Teilnahme an der Veranstaltung "Women of Worth" von L'Oréal Paris, wo Kendall als neue globale Botschafterin des Beauty-Labels dabei war. Neben Stars wie Helen Mirren (80), Andie MacDowell (67) und Heidi Klum (52) feierte sie außergewöhnliche Frauen, die durch ihren Einsatz in Non-Profit-Organisationen die Welt verändern. Seit Juli 2023 gehört Kendall zu den offiziellen Gesichtern der Marke, was sie als "große Ehre" empfindet. Für sie sei das ikonische Motto "Weil du es dir wert bist" nicht nur eine Botschaft, sondern eine Erinnerung daran, dass Selbstwertgefühl auch von einem guten Netzwerk abhängt.

Privat setzt Kendall bei ihren Looks auf ein klares Motto: "Weniger ist mehr." Sie bevorzuge einen natürlichen Stil und liebe es, wie eine verbesserte Version ihrer selbst auszusehen, verriet sie weiter. Durch ihre Karriere im Model-Business und die Zusammenarbeit mit renommierten Visagisten habe sie gelernt, was zu ihr passt. Sie betonte außerdem, dass Make-up individuell sei und kein "One-size-fits-all"-Ansatz. Gespräche und ein authentischer Look – für Kendall das perfekte Rezept, um sowohl innerlich als auch äußerlich zu strahlen.

Getty Images Kendall Jenner bei der L'Oréal Paris Women of Worth Gala in Los Angeles, Dezember 2025

Getty Images Kendall Jenner im Mai 2025 bei der Met Gala

Instagram / kyliejenner Kendall Jenner, November 2025