Sohn festgenommen: Opernsänger Jubilant Sykes (71) erstochen

Schock in Santa Monica: Der Grammy-nominierte Opern-, Klassik- und Gospelsänger Jubilant Sykes ist am Montagabend in seinem Haus mit Stichverletzungen gefunden und noch am Tatort für tot erklärt worden. Einsatzkräfte rückten gegen 21.20 Uhr nach einem Notruf wegen eines laufenden Angriffs an, wie Daily Mail berichtet. In dem Haus trafen die Beamten neben dem schwer verletzten Künstler auch dessen Sohn Micah Sykes. Dieser wurde noch vor Ort festgenommen. Die Ermittler sprechen dem Magazin zufolge von einem Vorfall innerhalb eines privaten Umfelds und betonen, dass für die Öffentlichkeit keine Gefahr bestehe. Was sich genau ereignet hat, wird derzeit geprüft.

Jubilant begann seine musikalische Karriere als Knabensopran und entdeckte seine Leidenschaft für die Oper erst während seines Studiums an der California State University in Fullerton. Dank seiner Lehrer entwickelte er sich zu einem der angesehensten Sänger seiner Zeit. Sein beeindruckender Lebenslauf umfasst Auftritte in renommierten Häusern und auf Festivals, darunter die Metropolitan Opera, die Deutsche Oper Berlin sowie das New Orleans Jazz Festival. Berühmte Musiker wie Christopher Parkening gehörten zu seinen geschätzten Partnern auf der Bühne.

Privat zeigte sich der Opernsänger auf seinen Social-Media-Kanälen immer wieder mit seinem Sohn Micah, mit dem er augenscheinlich verbunden war. Die genauen Hintergründe der tragischen Eskalation bleiben Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die noch Licht in das Geschehen bringen müssen. Jubilant wird von vielen als Ausnahmetalent und liebenswürdiger Mensch beschrieben. Mit seiner einzigartigen Stimme prägte er die Welt der klassischen Musik nachhaltig und hinterlässt nun eine Lücke.

Getty Images Jubilant Sykes, Opernsänger

Getty Images Jubilant Sykes, Opernsänger

Getty Images Jubilant Sykes im Jahr 2005

