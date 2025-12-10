Noch auf dem Markt: Alec Baldwins Landhaus für 21 Millionen

Alec Baldwin (67) versucht es noch einmal: Der Schauspieler hat sein weitläufiges Landhaus in den Hamptons erneut auf den Markt gebracht – diesmal für stattliche 21 Millionen Dollar, wie TMZ berichtet. Das entspricht umgerechnet etwa 18 Millionen Euro. Das Anwesen in Amagansett auf Long Island erstreckt sich über rund 930 Quadratmeter Wohnfläche auf einem etwa vier Hektar großen Grundstück. Mit sieben Schlafzimmern, einem Heimkino, einem Raum für Weinverkostungen, einer Bibliothek sowie einem Außenpool und einem Spa bietet das Landhaus Luxus pur. Die malerische Umgebung eines Naturschutzgebiets, die von zahlreichen Balkonen und Veranden aus zu bewundern ist, erhöht den Reiz der Immobilie zusätzlich.

Der Neuanlauf überrascht, weil Baldwin die Villa erst im Januar 2024 für knapp 19 Millionen Dollar (16,2 Millionen Euro) angeboten hatte. Doch einen Käufer schien er nicht gefunden zu haben. Nun dreht der Hollywoodstar wieder an der Schraube und setzt auf gesteigertes Interesse. Bekanntheit erlangte das prächtige Domizil auch durch die Realityshow "The Baldwins", die das Leben des Schauspielers und seiner Familie dokumentierte.

Die Villa hat nicht nur materiellen Wert, sondern auch eine emotionale Bedeutung für Alec und seine Familie. Über drei Jahrzehnte hinweg spielte das Haus eine zentrale Rolle in ihrem Leben. Abseits vom Hollywood-Trubel bot das Anwesen einen geschützten Rückzugsort, wie er in Interviews mehrfach betonte. Alec ist bekannt für seine Leidenschaft zur Natur und genoss die Abgeschiedenheit des Hauses. Der Schauspieler, der siebenfacher Vater ist, teilte in der Vergangenheit auf Social Media immer wieder Einblicke in Familienmomente, die auf diesem Anwesen stattfanden – von entspannten Sommertagen bis hin zu festlichen gemeinsamen Feiern.

Alec Baldwin, Februar 2025

Alec Baldwin bei einer Veranstaltung in New York City am 27. Oktober 2025

Baldwin-Familie begeistert mit bunten Glücksbärchi-Kostümen bei Instagram

