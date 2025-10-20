Motorradunfall: Ex-Baseball-Profi Jesús Montero (35) ist tot

Jesús Monteros Fans sind erschüttert. Der frühere Baseball-Profi der New York Yankees ist im Alter von 35 Jahren nach einem Motorradunfall gestorben. Bestätigt wurde die traurige Nachricht am Sonntag über die offiziellen Kanäle der Yankees, die ein Foto des Catchers in voller Montur teilten. "Die Yankees sind zutiefst traurig über den Tod von Jesús Montero. Wir sprechen seiner Familie und seinen Liebsten unser aufrichtiges Beileid aus", hieß es in der Mitteilung. Der Ex-Sportler war Anfang des Monats mit einem Lastwagen zusammengestoßen und nicht mehr aus dem Koma erwacht.

Bereits am 6. Oktober wurde eine GoFundMe-Kampagne ins Leben gerufen, bei der um finanzielle Unterstützung für den schwer verletzten Jesús gebeten wurde. Damals lag der Sportler nach dem schweren Unfall mit multiplen Knochenbrüchen und Organverletzungen in einem kritischen Zustand im Krankenhaus. Nun ist der Tod des 35-Jährigen für seine Fans, Freunde und Angehörigen traurige Gewissheit. Seine Ex-Frau Taneth Gimenez teilte eine Reihe von Fotos von Jesús und ihren gemeinsamen Kindern Loren und Jesús in ihrer Instagram-Story und schrieb dazu: "R.I.P. Jesús Montero. Ich werde die schönen Erinnerungen in meiner Seele bewahren."

Jesús Montero gab sein Debüt in der Major League Baseball 2011 bei den New York Yankees und wechselte 2012 zu den Seattle Mariners. Seine letzte Partie auf professioneller Ebene spielte er 2015. Auch danach war er weiterhin in der Baseball-Szene aktiv und unter anderem für die Toronto Blue Jays und Baltimore Orioles tätig. Doch Verletzungen und ein positiver Doping-Test überschatteten zuletzt seine sportliche Karriere.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jesús Montero, Baseballspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Jesús Montero, Spieler der Seattle Mariners, im Februar 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Jesús Montero im Mai 2012

Anzeige