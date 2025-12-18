Gwyneth Paltrow erstmals mit beiden Kindern bei Filmpremiere

Gwyneth Paltrow (53) hat am Dienstagabend, den 16. Dezember, in New York mit beiden Kindern, Apple Martin und Moses Martin (19), den roten Teppich erobert. Erstmals traten die drei gemeinsam bei einer Premiere auf. Anlass war "Marty Supreme", dessen großes NYC-Event die Schauspielerin mit einem glamourösen Familienauftritt krönte. Während Gwyneth in einem eleganten Valentino-Look strahlte, sorgte Apple für das Fashion-Highlight des Abends: Sie trug ein schwarzes, minimalistisches Calvin-Klein-Kleid aus Mamas Archiv, das Gwyneth bereits 1996 zur "Emma"-Premiere getragen hatte. Moses stand gelassen an der Seite seiner Schwester und seiner Mutter. Der Abend fand im Herzen Manhattans statt, wo sich das Trio für die Kameras zeigte und die Fans mit seltenen gemeinsamen Bildern überraschte.

Zuvor hatte Moses seine Mutter schon Anfang des Monats beim LA-Screening begleitet – dort gemeinsam mit Gwyneths Ehemann Brad Falchuk (54). In New York setzte die Familie nun noch einen drauf: Apple kombinierte das archivalische Calvin (83)-Klein-Design mit Schuhen von Manolo Blahnik und Ohrringen von Tiffany & Co, während Gwyneth zu einem Valentino (93)-Kleid Paris-Texas-Heels und ebenfalls Tiffany & Co-Ohrringe trug. Der Film "Marty Supreme" erzählt die Geschichte von Marty Mauser, gespielt von Timothée Chalamet (29), der gegen alle Widerstände seinen Traum verfolgt – lose angelehnt an das Leben des Tischtennis-Originals Marty Reisman. Der Kinostart ist für den 25. Dezember angekündigt, passend zur Feiertagssaison, in der die Stars in New York traditionell für festliche Glamour-Momente sorgen.

Dass Apple ihrer Mutter die Vintage-Schätze aus dem Kleiderschrank abspenstig macht, ist übrigens kein Zufall. Gwyneth schwärmte im Gespräch mit der Vogue davon, dass ihre Tochter besonders die minimalistischen 90er-Jahre-Looks von Calvin Klein und Prada ausleiht – "manchmal ohne zu fragen", wie sie lachend erzählte. Apple wiederum würdigte in demselben Interview den Stil ihrer Mutter: "Sie ist in Sachen Mode ein echter Badass und macht einfach ihr Ding." Solche kleinen Stiltraditionen sind in der Paltrow-Familie fest verankert und schlagen die Brücke zwischen ikonischen Red-Carpet-Momenten der 90er und einer Generation, die mit Vintage und persönlichen Referenzen spielt. Für die Schauspielerin, die privat selten mit beiden Kindern gemeinsam im Rampenlicht steht, wurde der Abend so auch zu einem familiennahen Moment abseits des eigentlichen Filmtrubels.

Getty Images Apple Martin, Gwyneth Paltrow und Moses Martin 2025

Getty Images Gwyneth Paltrow bei der Women in Entertainment Gala des Hollywood Reporter in Beverly Hills

Getty Images Apple Martin, Gwyneth Paltrow und Moses Martin bei der New-York-Premiere von A24s "Marty Supreme"