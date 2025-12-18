Umzug ist im Februar: Yeliz Koc hat ihr Traumhaus gefunden

Yeliz Koc (32) macht Nägel mit Köpfen: Auf Instagram bestätigt die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie ihr Traumhaus gefunden hat und schon im Februar umzieht. Die Influencerin verrät außerdem, wo ihr neues Glück wartet – im Raum Hannover. "Ich kann es selbst noch gar nicht fassen", schreibt Yeliz auf die Frage einer Followerin, ob der Hauskauf wirklich fix sei und fügt überglücklich hinzu: "Seitdem ich denken kann, träume ich von meiner eigenen Familie in einem kleinen Haus. Mein Baby habe ich schon und jetzt kommt noch das Haus dazu! Fehlt nur noch der passende Mann."

Mit wem sie den Neustart wagt, verrät sie ebenfalls: "Snow und ich ziehen alleine in das Haus." Damit ist klar, dass sie den nächsten großen Schritt in ihrem Leben als Mama bewusst für sich plant. Viele Details über ihr neues Heim gibt Yeliz nicht preis, plaudert allerdings aus: "Es ist ein kleines gemütliches Zuhause. Genau das, was ich mir gewünscht habe. Kein großes, kaltes Haus, sondern ein Zuhause."

Zahlreiche Fans wünschen sich ein Liebes-Comeback zwischen Yeliz und Jimi Blue Ochsenknecht (33). Erst vor wenigen Tagen hatte ein neugieriger Follower wissen wollen, ob die Influencerin dieses komplett ausschließt. Ihre Antwort fiel eindeutig aus: "Ja, ist es. Wir sind wirklich wie beste Freunde. Besser kann ich es mir nicht vorstellen!" Für viele Fans war das zwar ein kleiner Dämpfer, doch auch Yeliz ließ daran keinen Zweifel: Zwischen ihr und dem Schauspieler gibt es zwar viel Zusammenhalt, aber keine Liebe mehr.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im Februar 2025

Instagram / yelizkoc Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie Koc

Joyn Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc im Interview für "Forsthaus Rampensau Germany"