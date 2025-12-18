Fans fordern: Brooklyn Beckham soll seine Eltern anrufen

Brooklyn Peltz-Beckham (26) sorgt mit einem neuen Kochvideo auf Instagram für Aufsehen – doch nicht aufgrund seiner kulinarischen Künste. Während der Sohn von David (50) und Victoria Beckham (51) eine Biermarinade für Hähnchen präsentiert und seinen Fans fröhliche Feiertage wünscht, beschäftigen sich viele seiner Anhänger vor allem mit seiner derzeit schwierigen Beziehung zu seinen Eltern. Immer wieder fordern sie ihn in den Kommentaren auf, den Kontakt zu suchen: "Sprich mit deiner Mutter!", "Ruf deinen Vater an!" oder "Ruf an, du wirst es sonst irgendwann bereuen!" lauten die eindringlichen Botschaften unter dem Beitrag.

Die Kluft zwischen Brooklyn und seiner berühmten Familie scheint tief zu sein. Zuletzt fehlte er nicht nur bei der Geburtstagsfeier seines Vaters, sondern auch bei dessen Ritterschlag und dem historischen Sieg von Davids Fußballteam Inter Miami. Stattdessen verbringt Brooklyn offenbar die Festtage mit den Eltern seiner Ehefrau, Nicola Peltz (30), in Miami, während die Beckhams das Weihnachtsfest in Großbritannien planen. Dennoch geben sich David und Victoria hoffnungsvoll. Mit liebevollen Gesten, wie dem prominenten Platz für Brooklyns Weihnachtsstrumpf auf dem Kaminsims bei seiner Großmutter Jackie, senden sie stille Botschaften der Versöhnung, um das Familienband vielleicht noch vor Jahresende zu stärken.

Risse in der Familie Beckham sollen besonders für die Großmütter Jackie und Sandra schmerzlich sein, die Brooklyn einst sehr nahe standen. Vor allem Jackie hatte laut Bekannten der Familie eine enge Verbindung zu ihrem Enkel, als dieser noch ein Kind war. Während frühere kleine Kommentare und Gesten Hoffnung auf eine Annäherung geweckt hatten, bleibt die Frage offen, ob Brooklyn und Nicola bereit sind, auf diese Signale einzugehen. Gerade vor Weihnachten zeigt sich deutlich, wie stark sich alle Beteiligten offenbar eine familiäre Einigung wünschen. Doch ob diese gelingt, steht weiterhin in den Sternen.

IMAGO / Cover-Images Brooklyn Beckham, September 2025

Instagram / victoriabeckham Cruz Beckham, Brooklyn Peltz-Beckham, Romeo Beckham und Davic Beckham

Getty Images David Beckham feiert mit Victoria Beckham den MLS-Cup-Sieg 2025