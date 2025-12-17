Offizielle Todesursache von Rob und Michele Reiner bekannt

Rob Reiner (†78) und seine Frau Michele Singer Reiner sind am 14. Dezember tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden worden – und nun ist offiziell, woran das Paar gestorben ist. Wie die Gerichtsmedizin des Los Angeles County bestätigt, starben der "Die Braut des Prinzen"-Regisseur und seine Frau an "mehreren scharfen Verletzungen", was in der Regel Schnitt- oder Stichverletzungen meint. Das meldet TMZ unter Berufung auf die Behörde. Weitere Details zu Zeitpunkt und Umständen des Geschehens wurden zunächst nicht bekannt.

Die Feststellung der Gerichtsmedizin folgt nur wenige Tage nach der Erschütterung, die die Nachricht vom Tod des Paares in Hollywood ausgelöst hatte. Die Behörde machte in der Mitteilung bisher keine Angaben zu möglichen Drittbeteiligungen, eine ausführliche Fallakte wurde bislang nicht öffentlich. Ein Sprecher der Gerichtsmedizin kündigte an, dass bei Vorliegen weiterer Erkenntnisse eine Aktualisierung folgen könnte. In US-Medien heißt es, dass die Ermittlungen der zuständigen Stellen andauern.

Robs Sohn Nick Reiner (32) steht jedoch unter Verdacht, seine Eltern umgebracht zu haben. Staatsanwaltschaft und Polizei bestätigten kürzlich, dass der 32-Jährige inzwischen offiziell wegen zweifachen Mordes ersten Grades angeklagt wird. Wie unter anderem Mirror berichtete, soll er seine Eltern am Sonntag im gemeinsamen Haus im Stadtteil Brentwood getötet haben. Beide seien mit schweren Schnittverletzungen am Hals aufgefunden worden. Laut den Ermittlern gab es keine Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen in das Anwesen. Die Polizei erklärte, dass man derzeit "niemanden sonst als Verdächtigen" suche.

Getty Images Michele und Rob Reiner im Jahr 2014

Imago Rob Reiner bei der Premiere von "The Wolf of Wall Street" in New York City, 17. Dezember 2013

