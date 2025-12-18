Timothée Chalamet und Mama im Partnerlook bei Filmpremiere

Timothée Chalamet (29) hat am Dienstagabend in New York nicht nur seinen neuen Film "Marty Supreme" gefeiert, sondern auch einen ganz besonderen Gast mit auf den roten Teppich gebracht: seine Mutter Nicole Flender. Beide erschienen im auffälligen Partnerlook und setzten mit ihren orangefarbenen Outfits ein leuchtendes Statement vor den Kameras. Während Timothée für die Fotografen posierte und Autogramme gab, hielt sich Nicole an seiner Seite und lächelte stolz in die Blitzlichter. Die New-York-Premiere des von A24 produzierten Tischtennis-Dramas von Regisseur Josh Safdie verwandelte sich damit in ein glanzvolles Familien- und Star-Treffen.

An Timothées Seite reihten sich zahlreiche prominente Mitstreiter des Projekts ein. Gwyneth Paltrow strahlte in einem eleganten Kleid von Valentino, kombiniert mit Schuhen von Paris Texas und funkelndem Schmuck von Tiffany & Co, während sie auf dem Teppich mit Gästen plauderte. Serienikone Fran Drescher sorgte für TV-Glamour, dazu mischten sich Tyler, the Creator (34), Sandra Bernhard (70) und Odessa A'zion (25) unter die Gäste. Auch Modechefin Anna Wintour (76) setzte mit ihrem typischen Look ein Fashion-Statement am Abend. Der Film erzählt die Geschichte von Marty Mauser, einem jungen Mann mit einem belächelten Traum, der im Tischtennis um Anerkennung und Größe kämpft – inspiriert vom realen Spieler Marty Reisman und pünktlich zu Weihnachten, am 25. Dezember, im Kino.

Bereits eine Woche zuvor hatte Timothée für Aufsehen gesorgt, als er an der Seite von Kylie Jenner in Los Angeles über den roten Teppich lief. Das Paar erschien zur dortigen Premiere von "Marty Supreme" im auffälligen Partnerlook. Beide setzten auf knalliges Orange, hielten Händchen und posierten eng umschlungen vor den Kameras. Der Schauspieler zeigte sich in einem leuchtend orangefarbenen Lederanzug samt passender Accessoires, während die Unternehmerin ein glamouröses Kleid mit Cut-outs und auffälligen Schmuckkreuzen wählte. Modefans lobten die ausgefeilte Abstimmung der Outfits, ebenfalls aus dem Hause Chrome Hearts.

Getty Images Timothée Chalamet und Nicole Flender bei der Premiere von "Marty Supreme" am 16. Dezember 2025 in New York

Getty Images Bei der Premiere von "Marty Supreme" in New York: Timothée Chalamet und Tyler, The Creator

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Dezember 2025