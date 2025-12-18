NBA-Star schießt gegen Kim Kardashian wegen Beauty-Trends

Ein NBA-Idol teilt aus – und zielt direkt auf Kim Kardashian (45): In der neuesten Folge seines Podcasts "The Truth After Dark", veröffentlicht am Montag, 15. Dezember, behauptet Paul Pierce, dass Kim das Schönheitsideal der Gegenwart geprägt habe wie kaum eine andere. Der frühere Basketballstar sagt, er höre von Frauen beim Beauty-Doc nur noch den Satz "Mach mir den Kim K." und legt nach: "Ich gebe Kim Kardashian die Schuld", so Pierce in der Folge. Er spricht über volle Lippen, lange Wimpern, markante Augenbrauen und kurvige Silhouetten, die seiner Ansicht nach überall zu sehen sind. Der Ex-Profi sieht die Reality-Ikone als Schrittmacherin eines Trends, der inzwischen aus dem Ruder laufe.

Paul nennt Kim "eine der einflussreichsten Frauen, die je gelebt haben" und behauptet, sie habe plastische Eingriffe "cool" gemacht. In seinem Podcast führt er aus, dass "alle das gerade, schwarze Haar, die Lippen und den kurvigen Po" wollten und "jetzt übertreiben sie es". Kim hat in der Vergangenheit kleinere Behandlungen eingeräumt – darunter Botox und die Entfernung von Dehnungsstreifen nach Schwangerschaften – und gleichzeitig mehrfach betont, sie habe keine größeren Eingriffe im Gesicht vornehmen lassen. "Ich habe mir nie die Nase machen lassen", sagte sie 2019 bei der Masterclass von Mario Dedivanovic. Gegenüber dem Magazin Allure erklärte sie 2022 außerdem: "Ich hatte nie Wimpernverlängerungen. Ich habe nie irgendwas gemacht. Ich trage heute einen Hauch Mascara. Ich habe meine Wangen nie auffüllen lassen. Ich habe meine Lippen nie auffüllen lassen." Ob Paul diese Aussagen kennt oder ihnen glaubt, ließ er offen.

Kims Verhältnis zu Beauty-Routinen ist kein Geheimnis. "Ich lege großen Wert darauf, gut auszusehen", sagte sie Allure 2022 und erklärte, dass sie als Mutter und Studentin ihre Treatments oft spät nachts mache: "Nachdem alle im Bett sind, mache ich Laserbehandlungen." Gleichzeitig warnte sie vor Übertreibungen: "Es gibt einen Punkt, an dem man zu weit gegangen ist. Überfüllt, zu straff, zu viel kosmetische Arbeit. Es gibt nichts Schlimmeres." In einem Interview mit der New York Times im selben Jahr zeigte sie ihren kompromisslosen Ehrgeiz mit einem Satz, der viral ging: "Wenn du mir sagen würdest, ich müsste jeden Tag buchstäblich Kot essen und würde jünger aussehen, ich könnte es tun. Vielleicht." Kim teilt vier Kinder mit ihrem Ex-Mann Kanye West (48) und spricht öffentlich selten über Seitenhiebe – über ihr Schönheitsverständnis hingegen ziemlich offen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Getty Images Kim Kardashian, Unternehmerin

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star