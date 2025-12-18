Erschreckend: Dick Van Dykes Frau hat wohl einen Stalker

Dick Van Dykes (100) Frau Arlene Silver sorgt sich um ihre Sicherheit: In einem Instagram-Video erzählte sie, dass sie seit einigen Monaten von einem Mann in Malibu verfolgt werde. Arlene traue sich nicht einmal mehr, alleine das Haus zu verlassen, wie Daily Mail berichtet. Besonders bitter: Aus Angst blieb sie nun sogar ihrer geliebten Yoga-Stunde fern, die sie sonst regelmäßig besucht. Der Vorfall trifft die 54-Jährige in einer ohnehin schweren Zeit, denn nur wenige Tage zuvor waren die langjährigen Freunde des Paares, Rob Reiner (†78) und seine Frau Michele, tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden worden. Ihr Sohn Nick Reiner (32) sitzt laut Staatsanwaltschaft in Haft, gegen ihn wurden zwei Anklagen wegen Mordes ersten Grades erhoben. Arlene schilderte, dass Ehemann Dick Van Dyke nach der Schocknachricht kaum Schlaf finde und der tragische Verlust die Feier zu seinem 100. Geburtstag komplett überschattet habe.

In dem Selfie-Video berichtet die Maskenbildnerin, der Unbekannte tauche seit Monaten "bei all den Dick-Van-Dyke-Sachen" rund um Malibu auf. Sie habe den Mann am Vortag angesprochen, doch er habe sich ahnungslos gegeben. "Es ist schwer zu erklären, aber ich will ihm keine Aufmerksamkeit geben", sagte sie ihren Followern und klagte, dass ausgerechnet die eine Stunde, die sie täglich nur für sich habe, jetzt von Angst bestimmt sei. Arlene überlegt laut, sich von einem Bodyguard bis zum Yoga begleiten zu lassen: "Wie soll man sich im Yoga entspannen, wenn man weiß, dass dieser Typ einfach hineinspazieren könnte?" Dick habe sogar angeboten, sie zur Stunde zu begleiten, aber sie befürchtet, genau darauf könne der Stalker spekulieren. "Es muss immer jemanden geben, der alles kaputt macht", fasste sie die Situation zusammen und kündigte an, sie werde das Problem "irgendwie lösen" müssen.

Gleichzeitig versucht das Paar, inmitten der Trauer um die Reiners etwas von der Wärme der Geburtstagsfeier zu bewahren. Arlene hatte für Dick in ihrem gemeinsamen Zuhause in Malibu eine 100.-Geburtstagsparty organisiert, inklusive Flashmob mit einer Song-Medley aus seinen Kultfilmen. "Wisst ihr, Dicks Geburtstag war… Ich kann nicht nicht über diese schreckliche Sache sprechen. Ich meine, Dicks Geburtstag war so fantastisch, so übertrieben schön – und dann das", erinnert sich Arlene an die Nachricht zum tragischen Tod des Ehepaares Reiner zurück. Sie erzählte zudem, dass Rob und Michele zu den ersten Freunden gehörten, die sie vor fast 20 Jahren an Dicks Seite kennengelernt habe, und dass sie sich von der Familie immer herzlich aufgenommen fühlte. Nun versuchen Dick und Arlene, zwischen dankbarer Rückschau auf ein langes Leben und der Verarbeitung eines schweren Verlustes ihren Alltag gemeinsam zu meistern.

Getty Images Dick Van Dyke und Arlene Silver, Ehepaar

Imago Blumenkranz an Rob Reiners Stern auf dem Hollywood Walk of Fame, Dezember 2025

Getty Images Dick Van Dyke und Arlene Silver bei den Kennedy Center Honors 2021 im Kennedy Center in Washington, DC