Trotz Kritik: Xavier Naidoo startet seine Comeback-Tour

Tausende Stimmen, alte Hits, große Bühne: Xavier Naidoo (54) hat am Abend des 16. Dezember in der Kölner Lanxess-Arena seine Comeback-Tour "Bei meiner Seele" eröffnet – vor ausverkauftem Haus mit 16.000 Tickets. Der Sänger stand nach sechs Jahren Pause wieder im Rampenlicht, ließ die Musik sprechen und dankte seinem Publikum immer wieder überschwänglich. "Wegen euch bin ich hier!", rief Xavier laut RTL in den Saal und witzelte: "Ich war Frührentner!" Am 17. Dezember folgt an gleicher Stelle ein zweites Konzert, ebenfalls vor vollem Haus. Auf der Setlist: ein Best-of von "Sie sieht mich nicht" bis "Dieser Weg" und "Und wenn ein Lied".

Auf der Bühne blieb Xavier bei knappen Ansagen, fasste sich ans Herz, faltete die Hände – und legte die erste Zugabe im Überschwang ohne Abgang direkt nach. Zwischen den Songs klangen Andeutungen an, etwa wenn er erzählte, er habe in den vergangenen Jahren viel Zeit mit der Familie verbracht. Zugleich bleibt das Comeback begleitet von Kritik. Die Synagogengemeinde Köln erklärte der dpa wenige Stunden vor dem Auftritt: In Zeiten zunehmender antisemitischer Vorfälle sei es problematisch, ihm eine Bühne zu geben, Auftritte prägten die öffentliche Wahrnehmung und Antisemitismus dürfe nicht legitimiert werden. Veranstalter Marek Lieberberg hält dagegen und verweist gegenüber der dpa auf Xaviers "zweifelsfreie" Distanzierung sowie eine "begründete Entschuldigung". Parallel sind am Landgericht Mannheim weiterhin zwei Verfahren wegen Volksverhetzung anhängig; ob Hauptverfahren eröffnet werden, ist offen, Xaviers Anwälte bestreiten die Vorwürfe.

Die Nachfrage nach Tickets ist groß, die Fans singen laut mit – besonders bei "Wo willst du hin?", zu dem Xavier sagte: "Davon habe ich geträumt." Prominente Rückendeckung kommt aus dem Netz, unter anderem von Oliver Pocher (47), der den Tourstart auf Instagram bejubelte. Ab Januar soll es weitergehen, geplant sind Stationen in München, Hamburg, Berlin, Stuttgart und in der Heimatstadt Mannheim. Privat gab sich der Musiker zuletzt zurückhaltender und blieb weitgehend fern vom Dauer-Rampenlicht – auf der Bühne zeigt er sich optisch vertraut mit Sonnenbrille und Schiebermütze. Am Ende des Kölner Auftakts blickte er nach vorn: "Dann bin ich wieder richtig drin."

