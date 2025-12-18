Erfolg vor Gericht: Klage gegen Marilyn Manson abgewiesen

Marilyn Manson (56), der mit bürgerlichem Namen Brian Warner heißt, hat vor Gericht einen bedeutenden Sieg errungen: Seine frühere Assistentin, Ashley Walters, warf dem Sänger schweren sexuellen, körperlichen und psychischen Missbrauch während ihrer Anstellung in Los Angeles vor und hatte im Mai 2021 Klage eingereicht. Am Dienstag wies Richter Steve Cochran die Zivilklage nur einen Monat, bevor der Prozess beginnen sollte, ab, wie Daily Mail berichtet. Er entschied, dass die Vorwürfe aus den Jahren 2010 und 2011 außerhalb der in Kalifornien geltenden Verjährungsfrist liegen. Damit ist das laufende Verfahren vorerst beendet, und Marilyn Manson geht juristisch als Gewinner aus diesem Kapitel hervor.

Die Klage war 2022 bereits einmal abgewiesen und im Dezember 2023 im Berufungsverfahren wiederaufgenommen worden. Marilyns Anwalt Howard King begrüßte die aktuelle Entscheidung: "Es ist erfreulich, nach all den Jahren einen Richter zu haben, der sich die tatsächlichen Fakten genau angesehen und festgestellt hat, dass Brian Warner erneut zu Unrecht beschuldigt wurde." Ashleys Anwältin Kate McFarlane erklärte gegenüber Rolling Stone: "Wir sind enttäuscht. Wir halten das für die falsche Entscheidung" und deutete an, eine weitere Anfechtung zu prüfen.

Die Klage von Ashley richtete sich gegen Ereignisse, die sich laut ihr zwischen August 2010 und Oktober 2011 abgespielt haben sollen. Sie hatte behauptet, der Musiker habe seine "Macht, Berühmtheit und Verbindungen" ausgenutzt und schilderte unter anderem Übergriffe bei einem Fotoshooting, Demütigungen bei öffentlichen Auftritten sowie Gewalt im privaten Umfeld. Ashley gab an, die Erlebnisse über Jahre verdrängt zu haben und erst durch Gespräche mit ehemaligen Partnerinnen des Sängers im Herbst 2020 sowie eine anschließende Therapie wirklich verstanden zu haben, was ihr widerfahren sei. Marilyn hat die Vorwürfe stets bestritten.

Getty Images Marilyn Manson, Musiker

Getty Images Marilyn Manson

