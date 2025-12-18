"General Hospital"-Star Anthony Geary nach OP verstorben

Die US-TV-Welt nimmt Abschied von Anthony Geary (78): Der legendäre Luke-Spencer-Darsteller aus "General Hospital" ist am 14. Dezember im Alter von 78 Jahren verstorben. Der Schauspieler erlag Komplikationen nach einer Operation, die drei Tage zuvor stattgefunden hatte. Bestätigt wurde die traurige Nachricht von seinem Ehemann Claudio Gama gegenüber TV Insider. "Es war ein Schock für mich und unsere Familien und Freunde", erklärte der Partner zutiefst trauernd.

Anthony prägte die Kult-Soap "General Hospital" über Jahrzehnte und verabschiedete sich 2015 von seiner Paraderolle. Die Serie war Ende der 1970er Jahre in der Krise, doch Produzentin Gloria Monty setzte 1978 auf einen Neustart – mit Anthony als Luke im Zentrum. Was als 13-Wochen-Engagement begann, wurde zur Rettung eines TV-Dauerbrenners: Aus dem zwielichtigen Clubbetreiber entwickelte sich ein vielschichtiger Held, dessen Liebe zu Laura, gespielt von Genie Francis, TV-Geschichte schrieb.

Auch Genie hat die Nachricht vom Ableben ihres langjährigen Serien-Liebhabers längst erreicht. Gegenüber ABC News ehrt sie den Anthony mit rührenden Worten. "Tony war ein sehr herzlicher Mensch, sehr einfühlsam und unglaublich witzig", betont sie und erinnert sich: "Ich war noch sehr, sehr jung und Tony hat mich sehr beschützt. Aber wir wussten, dass wir etwas sehr Gewagtes taten. [Fernsehproduzentin] Gloria Monty sagte immer, dass wir das Gesicht des Tagesfernsehens verändern würden. Und genau das taten wir auch. Wir waren so begeistert. Als wir entlassen wurden, wollten wir gar nicht gehen. Manchmal saßen wir einfach auf der Bühne und redeten über das, was wir gemacht hatten."

Anthony Geary im April 2013

Anthony Geary bei den Daytime Emmy Awards 2015

Anthony Geary und Genie Francis, "General Hospital"-Stars

