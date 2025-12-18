Darum zeigt Taylor Swift plötzlich eine ganz andere Seite

Taylor Swift (36) hat in New York einen selten intimen Blick hinter die Kulissen gewährt: Am 9. Dezember zeigte sie in einem privaten Kinosaal in Downtown Manhattan ausgewählten Medien, darunter Us Weekly, die ersten zwei Folgen ihrer neuen sechs­teiligen Disney+-Doku "The End of an Era". Mit dabei waren ihre Tänzer, ihre Familie sowie TV-Gesichter wie Hoda Kotb und Gayle King (70). Die Sängerin, die in einem dunklen Top, Faltenminirock und bordeauxfarbenen Strumpfhosen auftrat, sprach kurz zum Publikum, bevor sie lachend, nickend – und bei einem besonders emotionalen Moment mit Tränen – mit ansah, wie ihre Rekordtour mit 149 Terminen und die abrupt abgesagten Wien-Shows aufgearbeitet werden. Auch ihre Liebe zu Verlobtem Travis Kelce (36) wird sichtbar – Taylor nennt sie "die bedeutsamste Beziehung", die sie je hatte.

Die Serie zeigt in bislang ungewohnter Offenheit, wie viel Schweiß und Nerven die Mega-Show kostete. Taylor erzählt, warum sie die Marathon-Tour überhaupt startete, und schildert den Schock, als die Behörden in Wien wegen eines vereitelten Anschlags drei Konzerte stoppten. Sie vergleicht sich in einem Moment mit einer Pilotin, die "cool und ruhig" bleiben müsse – auch wenn es Turbulenzen gibt, wie sie in der Doku sagt. Parallel zeichnet "The End of an Era" ein privateres Bild: Ein Telefonat aus August 2024 mit Travis endet mit "Ich liebe dich" und einem Scherz über ihre "fast gleiche" Jobstruktur. In Talkshows legte sie nach: Bei "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" sprach Taylor offen über den Antrag im Herbst und nannte Travis ihren "Lieblingsmenschen". Laut Us Weekly plant das Paar eine Hochzeit im Sommer; die Doku selbst versteht Taylor als riesiges Dankeschön an die Fans, die den Eras-Triumph möglich gemacht haben.

Hinter dem neuen ungefilterten Auftreten steckt auch ein persönlicher Wandel. Laut Us Weekly-Quellen hat Travis der Musikerin spürbare Gelassenheit geschenkt; Andrea, Taylors Mutter, meint in der Serie, der NFL-Star bringe "viel Freude" in den Familienalltag. Beide pendeln zwischen seinem Zuhause in Leawood, Kansas, und Taylors Apartment in New York, wo sie zuletzt mit Freundin Este Haim (39) beim Mädelsabend gesehen wurde. Abseits der Bühne nimmt sich die Künstlerin rund um Geburtstag und Feiertage bewusst Tempo raus: kochen, mit der Familie Zeit verbringen, gemeinsame Serienabende – "sehr häuslich und ruhig", heißt es. Über konkrete Tourpläne nach dem Eras-Wahnsinn spricht sie nicht; wichtiger scheint gerade, die nächsten privaten Schritte vorzubereiten.

Imago Sängerin Taylor Swift in Vancouver, 12. Dezember 2024

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift, 2025

ActionPress / Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, November 2025